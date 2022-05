Gezondheid, financiële toestand, rare foto’s, aanhouderij: ze zijn allemaal te vinden op uw gsm

Mark Coenen is columnist.

Een reumatische Nokia waarin je maar twintig sms’jes kan opslaan: dat was tot voor kort het belangrijkste communicatiemiddel van ongeveer de machtigste man van Nederland. Ik zie het zo voor me: elke avond na zijn jachtige werkdag schenkt Mark Rutte zich een glaasje karnemelk uit, steekt een pijpje op en houdt grote kuis in zijn sms’jes.

Geen zware encryptie nodig: de veiligste technologie is er een uit de vorige eeuw, en die staat op een telefoontoestel waar je iemand tot bloedens toe mee kan slaan. Met zo’n zware Nokia van de eerste generatie splijt je zonder veel moeite een modale hersenpan.

Dat procedé van Rutte bleef geheim, tot de Volkskrant op basis van de Wet openbaarheid van bestuur inzage vroeg in de voor het coronabeleid relevante sms-berichten die de Nederlandse premier had verstuurd en ontvangen. Zijn advocaat noemde het handigheidje van de dekselse politicus “realtime archivering”, terwijl het natuurlijk een digitale doofpotoperatie lijkt, en dan nog wel eentje van het zuiverste water.

Het is het gedrag van Klein Duimpje, maar dan omgekeerd: in plaats van dat je de weg terug wil vinden, verwijder je zo veel mogelijk bewijsmateriaal waarvan je vermoedt dat het bezwarend kan zijn, want anders verwijder je het niet.

Dat wil zeggen dat de premier nadacht over dat soort dingen, in tegenstelling tot zovelen van zijn collega’s. We denken hierbij met vertedering terug aan Donald Trump, die weigerde de beveiligde gsm te gebruiken die de Amerikaanse regering hem gaf, maar op zijn eigen iPhone bleef rondbellen naar Jan en alleman, tot in Noord-Korea toe.

En wie herinnert zich nog de perikelen van die arme Yves Leterme, die aan realtime hofmakerij had gedaan met een dame, die later heur hele digitale vuile was op straat gooide via Story? 849 sms’jes had de vrouw bewaard, en daarnaast nog hele chatconversaties en mails. Alles komt uit: wie naast de pot pist, zal op de blaren zitten, met dank aan de diensten van Proximus en Telenet. Of Eveline.

Niemand ontsnapt eraan: zelfs de criminele eigenaars van de ontraceerbare Sky ECC-app waren er een tijd geleden aan voor hun moeite. Buiten het geheime recept van mijn moeders aardappelpuree dat ze meenam in haar graf kan namelijk alles gekraakt worden. Gezondheid, financiële toestand, liefdesleven, achterklap, rare foto’s, aanhouderij, seksuele afwijkingen en voedselallergieën: ze zijn allemaal te vinden op uw gsm.

We zijn één hack verwijderd van groot onheil.

Heeft er iemand nog zo’n oude Nokia liggen?