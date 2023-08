Gezinnen worden aan hun lot overgelaten: je schrijft je kind in en dan moet je maar hopen dat de keuze goed uitpakt

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

“De standaarden werden bewust lager gelegd”, stelde onderwijsexpert Dirk Van Damme dit weekend in De Tijd. Hij wijt dat aan “een softe progressieve consensus op onderwijs die de focus legde op gelijke kansen en competentiegericht onderwijs, weg van kennis, excellentie en het verheffingsdenken”. De lat is lange tijd impliciet wat lager gelegd, zo luidt de redenering, zodat niemand zou blijven hangen, en zo ging de kwaliteit voor ieder kind achteruit. Het is lang niet de eerste keer dat hij die redenering uitvouwt, maar het thema is belangrijk genoeg. Herhaling, zo weet elke didacticus, is een fundament voor kennisverwerving.

Van Damme bedoelt het zo niet, maar er zit aan zijn waardevolle standpunt ook een riskant kantje. Sommigen zouden de boodschap verkeerdelijk kunnen begrijpen als een pleidooi tegen gelijke kansen, omdat daar per definitie uit zou volgen dat de lat lager wordt gelegd. Dat is niet het geval. Ongelijkheid blijft een pijnpunt in ons onderwijs. Daartegen strijden staat niet gelijk aan het niveau onderuithalen.

Een reportage in onze weekendkrant over een school in een diverse wijk in Gent liet zien hoe noodzakelijk een actief kansenbeleid blijft in ons onderwijs. Brugfiguren maken er de verbinding tussen de soms erg verschillende werelden van school en thuissituatie. Je hoort de critici al mopperen dat een school zich daarmee toch niet moet bezig houden. Maar voor wie van excellent onderwijs echt weer de motor van sociale vooruitgang wil maken zal het versterken van ieders startpositie een prioriteit moeten blijven.

Je zou zelfs kunnen stellen dat die ongelijkheid verbonden is met het kwaliteitsprobleem. Vlaanderen is lang niet de enige regio in Europa waar kinderen met ongelijke kansen aan de start van hun schoolloopbaan staan. Je kan zelfs vermoeden dat de sociale kloof op andere plekken nog breder moet zijn. Het probleem is dat de ongelijkheid hier voor een flink stuk op schoolniveau zit.

Er is een zeer groot verschil in kwaliteitsniveau tussen de Vlaamse scholen onderling. Dat is mede de prijs die we betalen voor de historisch erg ruimhartig geïnterpreteerde vrijheid van onderwijs. Die scholenongelijkheid blijft grotendeels buiten beeld. Gezinnen worden aan hun lot overgelaten: je schrijft je kind in en dan moet je maar hopen dat de keuze goed uitpakt. Valt het tegen, dan weten kinderen uit een kansrijke omgeving zich dankzij attente ouders en gepaste begeleiding nog wel te beredderen. Wie dat geluk niet heeft, loopt tegen de muur.

Vanaf het komende schooljaar komen er centrale toetsen in ons onderwijs. Bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) kreeg daar wat kritiek voor, maar om de hierboven uitgelegde reden zijn die toetsen in principe een goed idee. Eindelijk zal er een instrument zijn om de kwaliteit van scholen te vergelijken, te monitoren en bij te sturen. Voorzichtigheid blijft gewenst, want zo’n centrale toets kan ook misbruikt worden om scholen te stigmatiseren en zo een feitelijke segregatie in het onderwijs te creëren. Laten we dus hopen dat deze kans op vooruitgang niet verkwanseld wordt.