Jana Antonissen is columnist.

Nogal in beslag genomen door het versturen van berichtjes die ik de volgende dag zal betreuren, duurt het even voor ik doorheb dat de man in het zitje naast me contact zoekt.

Hij heeft een gouden ring aan elke vinger en gigantische pupillen.

Enthousiast toont hij zijn screensaver: een fel gesatureerde foto van een bruine hond met hangoren.

Ik kijk hem verward aan.

“Mooi, hé?!”, roept hij de nachtbus bijeen, houdt dan het scherm naast het gezicht van de jongen tegenover ons, kennelijk zijn vriend. “Ze lijken op elkaar.”

In al mijn aangeschoten eerlijkheid antwoord ik dat ik niet van dieren houd.

Waarom niet, vraagt hij verwonderd.

Gewoon, niet zo’n dierenpersoon.

Me plots erg bewust van het feit dat ik een jas van poolvossenbont aanheb, vraag ik snel waarnaar hij onderweg is. Gezien zijn opgepepte praatlustigheid, lijkt hij me iemand met spannende plannen in petto. Wie weet kan ik wel aansluiten; even van mezelf verlost worden.

Helaas, ze gaan naar huis: de hond moet uitgelaten worden.