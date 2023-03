Gezien zijn linkse achtergrond masseert Elchardus vooral coalities tussen Vooruit en N-VA

Anton Jäger is historicus van het politieke denken aan het Leuvense Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Zijn column verschijnt tweewekelijks op woensdag.

In 2002 verscheen bij uitgeverij Lannoo een boek met de titel De dramademocratie. De auteur was een Vlaams socioloog die in de jaren 1990 vooral naam had gemaakt met een artikel over ‘gekaapte deugden’. Daarin stelde hij dat de verkiezingen na de zwarte zondag van 1991 een reeks nieuwe breuklijnen hadden blootgelegd in de Vlaamse politiek. Die waren nu voornamelijk cultureel en niet economisch: ze zetten materialisten op tegen postmaterialisten en kosmopolieten tegen nationalisten.

Vanuit die analyse had de socioloog deels de derde weg van de Vlaamse socialisten uitgestippeld. In het verlengde besprak De dramademocratie een diepe, structurele verschuiving in het Belgische politiek bestel. De auteur, Mark Elchardus, zag hoe een voormalig ontzuilde samenleving een permanent onbehagen schiep, een wereld vol “bleke toekomstverwachtingen en onveiligheidsgevoelens”.

In Vlaanderen namen die gevoelens een bijzonder schadelijke vorm aan. Tot na de oorlog was het gebied een van de armste van West-Europa. Het gold allesbehalve als een begeerde bestemming voor migranten. In een aantal decennia sloeg dat evenwicht om. Vlaanderen werd een van de de rijkste regio’s van het continent; opeens stond de derde wereld te springen om naar het voormalige gehucht te migreren.

De Vlaming ervoer zijn welvaart daarmee als permanent precair. Vroeger voorzagen de zuilen oriëntatie binnen de overvloed. Die verkruimelden en de burger bleef eenzaam achter. Beslissingsmacht werd steeds verder aan supranationale organen als de Europese Unie overgegeven. De staat ging neerbuigend naar zijn bevolking kijken. Eén partij slaagde erin om dat onbehagen – Elchardus’ versie van de ‘kloof tussen burger en politiek’ – te verzilveren.

“Voor het Vlaams Blok”, zo stelde hij, “bestaat een echt populistisch electoraat, gevormd door mensen die zich voorbijgehold voelen door de hedendaagse maatschappij, maar die ideologisch verweesd zijn en die hun streven daarom vertalen in wantrouwen, onbehagen, vreemdelingenhaat en afgunst.”

Twintig jaar later is Elchardus’ De dramademocratie een revelerend tijdsdocument. Ook vandaag insisteert de socioloog nog op de realiteit van zijn nieuwe breuklijnen. Ook nu moet de volkssoevereiniteit worden geherwaardeerd tegen activistische rechters. De huidige toon is wel opvallend harder. In Elchardus’ Reset uit 2021 kan een renovatie van de Vlaamse democratie alleen door een duidelijke omlijning van wie wel of niet tot ‘het volk’ behoort en door een versterking van directe inspraakmechanismen.

De breuklijnen worden nu grenzen. Een voorbeeld daarvan is een zogenaamd ‘volksberoep’ dat voorrang moet krijgen op de rechtelijke macht: parlementariërs primeren er boven het Grondwettelijk Hof, een idee dat Elchardus omschrijft als “de wedergeboorte van de democratie”.

De vluchtelingencrisis van 2016 verschoof enkele parameters. Anderzijds lijkt het succes van het Vlaams Belang nog steeds vooral binnen de dramademocratie zelf plaats te vinden; de voormalige CVP flirt nu met de kiesdrempel in de laatste peilingen.

Elchardus begon dienovereenkomstig zijn mening te herzien. In een interview in De Morgen naar aanleiding van zijn jongste boek maant hij aan tot lokale coalitievorming met het VB vanwege de overige partijen. “Het is mijn overtuiging dat je die partij zo nog meer opneemt in het democratische bestel van wat men als aanvaardbare politiek beschouwt”, klonk het.

Elchardus’ pleidooi tegen het cordon lijkt dubbel. Enerzijds bepleit hij een preventieve inclusie van het VB om hen politiek te matigen. Anderzijds geeft hij voorzichtige instemming met delen van het radicaal-rechtse programma aan. Een voldoende harde immigratiestop en een inperking van de rechterlijke macht zijn noodzakelijk, anders is de democratie voorgoed verloren.

Zo verwordt het kind van de dramademocratie nu tot een redder. Kan hij die verwachting waarmaken? Een gedoogbeleid leidde in Italië en Nederland niet echt tot een matiging van radicaal-rechtse krachten. Kritiek op juridisch activisme was in 2002 nog geen vrijkaart voor ongescheiden machten. En een samenleving waarin de economische ongelijkheid de laatste jaren toenam lijkt zeker nog andere breuklijnen te bezitten.

Maar of Elchardus’ ideeën betrekking hebben op het VB is onzeker. Deze week lanceerde de N-VA een versie van het volksberoep dat in Reset werd verdedigd. Gezien zijn linkse achtergrond masseert Elchardus vooral coalities tussen Vooruit en N-VA, die elkaar de voorbije maanden intens besnuffelden. De voorwaarden voor dat huwelijk liggen op de flanken. Vooruit zou zijn lokale coalities met PVDA moeten opblazen, terwijl N-VA geen hand mag reiken naar het VB.

Het is een krachtig contrast met 2005. Toen spoorde Elchardus nog naar een oplossing die het VB niet als remedie maar als symptoom beschouwde. Het nieuwe regime diende getemd en bevochten, niet gevoed. Na twintig jaar aanpappen lijkt het geduld op en wordt er zo stilletjes een nieuw drama voor de democratie voorbereid.