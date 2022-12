Gezelligheid is de keutel op de kerststronk

Frederik De Backer is columnist.

De kerstdagen komen eraan en ik loop al een week te zoeken naar ijzelplekken. Liever een sponsbad van een tastgrage verpleger met een rode muts op zijn predatoire kop dan in een jeukende kabeltrui moeten zitten doen alsof ik graag coquilles eet. De lichtjes, de stalletjes, de kutmuziek! De met een strak aangespannen grimas bedreven gezelligheid! In een ziekenhuis kan ik me tenminste vol valium laten stampen wanneer iemand de letters N, V en A laat vallen of vol lof in de rondte begint te zwatelen over James de musical. Die kabeltrui moet nog vijftig kerstperiodes mee.

Plots gaat iedereen met servetten eten, moet een half naaldbos de woonkamer in gesleept en graaft iemand André Rieu op, allemaal ten behoeve van de gezelligheid. Van de warme scheet genaamd sfeer. Ben je al in de kerststemming, jongen? Ik ruft me een ongeluk, tante!

Begrijp me niet verkeerd, ik hou van mijn familie. Daar heeft het dus niets mee te maken. Verjaardagsfeest? Kom hier dat ik u onnodig vochtig kus! Huwelijk? Kom hier dat ik uw smakelijke nicht onnodig vochtig kus! Begrafenis? Voor mij nog één met kaas, alstublieft. Kortom, ik zie die mensen graag. Stuk voor stuk prachtige zielen. Maar als we dan toch aan gezelligheid ten onder moeten gaan, laat er dan een reden voor zijn.

Aan moederszijde is de laatste gelovige tien jaar geleden ontslapen, aan vaderszijde heb ik niemand méér horen vloeken dan mijn grootmoeder – op het eind kwam ze nog net boven de eettafel uit, maar haar gesakker reikte hemelhoog. Niemand in mijn omgeving wil bij zijn verscheiden onze lokale priester voor de kist hebben staan, zeker niet als hij ook nog eens begint te zingen, glijdend en glibberend over de spekgladde treden van zijn wankele toonladder. Met zijn gejezus altijd.

Ik moet urenlang in knellende kledij allerlei vreselijks door mijn keelgat wringen in omstandigheden ieder front onwaardig voor een vent die nooit heeft bestaan, wachtend op een dessert waar men allerhande stervormige rommel overheen heeft gegooid, hopend dat bij thuiskomst de keet niet is leeggeroofd. Voor de gezelligheid.

Naar de duivel met je gezelligheid! Naar de hel met je kalfsblanquettes en je kreeftensoep en je Sven De Leijer! Mag een mens niet gewoon in onderbroek en besmeurde hoodie achter zijn computerscherm hangen, met een emmer Cola Zero links en een zak Ringlings rechts, Europa Universalis 4 spelend met Propagandhi op de achtergrond? In alle rust in bad met Brouwers’ Hamerstukken, slechts sporadisch gestoord door een opborrelend belletje kerstsfeer?

Gezelligheid laat zich niet aankondigen, gezelligheid vereist geen uniform, Kerstmis is alles wat gezelligheid níét is. Gezelligheid is de keutel op de kerststronk.