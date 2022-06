Geraak niet gehecht aan spelers of trainers, het zijn namelijk maar passanten

Een gemiste penalty, een rode kaart en een afgekeurde gelijkmaker in minuut 88, ik dacht niet dat het als Union-fan nog pijnlijker kon worden. Jammer genoeg moet ik enkele weken later concluderen dat dit wel mogelijk is. Bij het mislopen van de titel ging het, zoals het cliché het wil, maar “om een spelletje”. De voetbalgoden waren Union gewoon niet goedgezind die week.

Het vertrek van Mazzu en zijn gehele staf naar de overkant van het kanaal heeft in tegenstelling tot het vorige niets met het spelletje te maken. Dit is wel een jammerlijke illustratie van wat er mis is met het moderne voetbal.

Mannen die een instituut als Anderlecht leiden die er niets beters op vinden dan de eerste de beste club die boven de hunne eindigt leeg te plunderen in de hoop de poules van de Conference League dit jaar wel te halen... Voor veel voetbalfans is dit niets nieuws, maar op de gradins van Union, waar de “against modern football”-cultuur zoals nergens anders heerst, is dit toch even wennen. Net zoals het sportieve succes heeft aangetoond dat deze club op extrasportief vlak nog niet klaar is voor het moderne voetbal, is dit ook een slag in het gezicht van de voetbalhipster die zich nog in een club waant waar spelers en fans elkaar echt kennen.

De Union-fans zijn dit jaar op vele vlakken een voorbeeld geweest, maar op dit gebied kunnen we nog veel leren van onze concullega’s die het profvoetbal wel al kennen. Onze naïeve zieltjes dachten namelijk dat Felice anders was, hij zou zoiets toch nooit doen? Zijn danspassen voor de tribune leken ons relevanter dan de keuze voor zijn manager: Mogi Bayat... Er is geen man die al wat rot is in het Belgische moderne voetbal meer belichaamt dan Mogi Bayat, de manager van Mazzu.

Maar toch: “Felice blijft, hij is zo niet.” Nog geen twee weken nadat hij verkondigd had dat hij nooit meer een ander team wou trainen, zit hij op restaurant met de top van het Anderlecht-bestuur. De Union-supporter kon les één van het supporteren in het moderne voetbal niet op een duidelijkere manier meekrijgen: geraak niet gehecht aan spelers of trainers, het zijn namelijk maar passanten. Maar toch, Karel Geraerts is nog niet eens officieel aangesteld als T1 of ik zie de zin “In Karel we trust” al passeren in verscheidene groepsgesprekken. Hij tekent binnen twee jaar dus ongetwijfeld bij Club Brugge.