Gent stelde autovrije zones in en warempel, daar vallen nu minder verkeersdoden

Barbara Debusschere is journalist.

Moet Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) hangen? Een dag nadat een vrachtwagen in Antwerpen de levens van twee jonge zusjes heeft weggemaaid, ging het politiek gekrakeel daarover. Niet onlogisch, want in de lente maakte de stad Antwerpen het kruispunt nog ‘conflictvrij’: voortaan zou het nooit meer groen zijn voor fietsers of voetgangers en voor auto’s of vrachtwagens tegelijkertijd.

Maar dat liet Kennis terugdraaien. Reden: de ambulances van het nabijgelegen ziekenhuis liepen te veel vertraging op.

Nu laat dat ziekenhuis evenwel weten dat het nooit vroeg om die herziening. De ambulances nemen namelijk alternatieve routes. Voor Groen-kopstuk Wouter Van Besien heeft Kennis ‘de grens van het fatsoen ver overschreden’ en moet hij opstappen. “Eerst beslissen om een kruispunt onveiliger te maken en dat dan met een leugen in de schoenen van een ziekenhuis schuiven”, tweet hij.

Zelf geeft Kennis evenwel aan dat zijn eigen experts vaststelden hoe de conflictvrije zone meer files met zich meebracht en de bereikbaarheid van het ziekenhuis belemmerde.

Hoe het ook zit, het valt te hopen dat de politieke nasleep van het drama niet blijft steken in die ontslagdiscussie. Want er zijn mensen doodgereden. Alweer. Dan moet het gaan over hoe Vlaanderen eindelijk de veiligheid van de ‘zwakke weggebruiker’ voorop zal stellen, liefst vanaf nu.

En ja, dat betekent dat de auto baan moet ruimen en dat er dus meer fileleed komt. Maar dat leed valt in het niets bij dat van de vele families die iemand in het Vlaamse verkeer verliezen of bij dat van de mensen die er voor het leven door verminkt raken.

Dat dat na zoveel verkeersdoden decennialang niet vertaald werd in beleid, is minstens evenzeer een ‘grens van fatsoen’ die de Vlaamse politiek altijd maar ‘ver overschreed’. Zo blijkt bijvoorbeeld dat steden die zo’n conflictvrije zone willen inrichten steevast aan een lange administratieve lijdensweg beginnen omdat de meeste wegen beheerd worden door de gewesten. En op dat bestuursniveau primeert de auto, klagen verschillende steden aan.

Maar als je echt doden en levenslang verminkten wil voorkomen, moet je niet gaan sjacheren maar voluit tegen koning auto in durven gaan. Dan is een kruispunt veiliger maken een vlotte evidentie, geen bureaucratische nachtmerrie. Zo eenvoudig is het wel. Gent stelde autovrije zones in en warempel, daar vallen nu minder verkeersdoden.

Gelukkig heeft Vlaanderen nu op voorzet van mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) alvast beslist dat conflictvrije kruispunten voortaan de norm worden. Dat nu ook in volle vaart en structureel realiseren, is de enige ‘fatsoenlijke’, waardige en zinvolle manier waarop alle betrokken diensten en bewindslui kunnen reageren op de dood van de twee Antwerpse zusjes.