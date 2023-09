Toen ik mijn zoontje ging afhalen in de crèche, hingen er overal ballonnen. Er was een feestje voor de kleuters die naar het eerste leerjaar zouden gaan. Daar stonden die dropjes met hun papieren professorhoedjes op. Wat mij het meest ontroerde: dat er een verzorgster was die die dag eigenlijk niet hoefde te werken maar toch die kleutertjes kwam uitzwaaien. Ik vond haar belangeloze engagement indrukwekkend en het stemde mij ook een tikje verdrietig. Want de kans is heel groot dat die kleuters zich niet zullen herinneren hoeveel juf Cara voor hen heeft betekend. Zelfs leerkrachten van het lager en secundair onderwijs krijgen meestal niet de dankbaarheid terug die ze verdienen. Simpelweg omdat je soms pas jaren later kunt beseffen wie echt belangrijk was voor je parcours. Gelukkig is de termijn voor dank nooit verstreken. Aldus, juf Siska, juf Frie en mijnheer Debackere en Vanleene: merci! Binnen de veilige muren van de klas maakten jullie een wereld in mij open.