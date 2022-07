Gelijke onderwijskansen? Niet in Brussel!

Toen ik besloot om in Brussel te gaan lesgeven, had ik nooit kunnen denken tot deze conclusie te komen. Maar nu staat voor mij vast dat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel meer ongelijkheid creëert dan wat anders.

Na drie jaar werken in een Brusselse school, een postgraduaatonderzoek en heel wat gesprekken met collega’s, directies en lerarenopleiders in Brussel, kan ik enkel tot de conclusie komen dat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel dermate onaangepast is aan de doelgroep dat het van meet af aan enkel ongelijkheid creëert en in stand houdt.

Het begin

De basis voor taalverwerving wordt gelegd in onze kindertijd. We starten met het leren van een eerste taal die tegen ons gesproken wordt, die we dus kunnen verstaan en spreken. Als we fouten maken, dan worden we door onze ouders verbeterd. Daarna leren we deze taal ook lezen en schrijven, maar dat is in Brussel anders.

Opgevoed worden in het Frans, het Turks of het Albanees is geen enkele reden voor problemen met taal op latere leeftijd integendeel, meertalige kinderen kennen meer woorden dan eentalige leeftijdsgenoten en ze leren gemakkelijker andere talen. Wat wel voor problemen zorgt, is een onvoldoende ontwikkelde moedertaal. De gekende woordenschat blijft door het gebruik in familiale kring zeer beperkt en veel Brusselse kinderen leren hun thuistaal ook niet schrijven of lezen.

Bouwstenen

Een eerste taal fungeert als het fundament waarop je alle volgende talen kunt bouwen. Maar als de fundering niet deugt, hoe kan de rest dan kloppen?

Bij het bekijken van de taalvaardigheid van mijn leerlingen (1ste graad secundair) blijkt dat zelfs eenvoudige zaken als morfeem-klankkoppelingen voor het Nederlands nooit zijn gemaakt. Daarnaast kunnen de leerlingen geen verschil maken tussen spreek- en schrijftaal. Sterker nog, de eenvoudigste fundamenten van de Nederlandse taal ontbreken zoals: werkwoordsvervoeging, zinsbouw en hoogfrequente woordenschat.

Gevolg: deze leerlingen slagen er in het eerste jaar middelbare school - na minstens 6 jaar Nederlandstalig lager onderwijs - niet in, om ook maar één zin te formuleren zonder fouten die wijzen op een gebrekkige kennis van het Nederlands.

Consequenties

Als je onvoldoende taal beheerst, kun je de wereld rondom je onvoldoende begrijpen. Je bent niet in staat om op toetsvragen correct te antwoorden, omdat je in de eerste plaats de toetsvraag al niet begrijpt. Daarnaast gaat veel in de wereld rondom je langs je heen. Veel woorden zijn onbekend, moeilijk, onbegrijpelijk…. maar degene die hiervan het slachtoffer wordt, heeft dit amper door, omdat hij/zij niet weet wat hij allemaal mist.

Zonder voldoende kennis van een taal kun je er niet metacognitief mee aan de slag, met andere woorden ‘praten over taal’. Dat is nu net een belangrijke vaardigheid volgens het leerplan van het vak Nederlands.

Kortom, de overgrote meerderheid van de Brusselse leerlingen waaraan ik lesgaf, beheerst het Nederlands onvoldoende om er een schoolcarrière op verder te bouwen. In feite zijn het NT2-leerlingen - leerlingen die Nederlands als 2de, 3de of zelfs 4de taal leren - maar ze krijgen les alsof ze moedertaalsprekers van het Nederlands zijn.

Taaltest

Minister Weyts lanceerde vorig jaar toch een taaltest voor het kleuteronderwijs? Dit is zeker een stap in de goede richting, maar de basis van het probleem ligt nog verder terug. Het begint bij de onvoldoende ontwikkelde moedertaal. Daar bovenop komt de vorm van onderwijs die vanaf de lagere school wordt aangeboden. Onderwijs dat uitgaat van een stevig taalfundament dat veel van de leerlingen niet hebben.

Hoeveel extra begeleiding we ook voorzien, dit zal steeds onvoldoende blijven om het probleem weg te werken. Deze leerlingen hebben nood aan een aangepast leerplan dat hun taalontwikkeling ondersteunt, van in de kleuterklas tot ze afstuderen.

Lerarentekort

We schreeuwen om leerkrachten, in heel Vlaanderen, maar nog het meest in Brussel. In Brussel, waar 90 procent van de leerkrachten dagelijks uit Vlaanderen aanreist, omdat er geen Brusselse leerkrachten gevonden worden. Dat is niet omdat zich niemand uit Brussel inschrijft aan de lerarenopleiding, integendeel. Er zijn effectief een heleboel inschrijvingen uit Brussel, maar een groot deel van deze studenten moet noodgedwongen binnen maximaal één jaar stoppen met de opleiding, omdat ze juist het Nederlands onvoldoende beheersen.

Win-win

Als we dus dit probleem eens bij de basis zouden aanpakken, dan kan er enkel een win-win-winsituatie ontstaan: leerlingen voelen zich competent waardoor er minder schoolmoeheid en -uitval is, het onderwijsniveau gaat omhoog, leerlingen stromen door naar het hoger onderwijs (ook als leerkracht) en behalen een diploma, de integratie van leerlingen met een andere thuistaal is geslaagd!

Laten we dit probleem eens bij de oorzaken aanpakken in plaats van aan symptoombestrijding te doen. Dit vraagt om een interdisciplinair crisisoverleg. Ik ben alvast bereid om mee aan de tafel te gaan zitten.