Gelet op de Russische gruweldaden in Oekraïne is een olie-embargo het enige verdedigbare

Jeroen Van Horenbeek is journalist.

In België staat ons internationaal kompas vaak gericht op de Verenigde Staten. Geregeld op Frankrijk, zeker in de hoofdstad en ten zuiden van de taalgrens. Soms op Nederland. Af en toe op die ‘rare jongens’ in het Verenigd Koninkrijk. Zelden op Duitsland.

Dat laatste is ten onrechte. Wat Europa betreft is het vergeten Duitsland zonder twijfel de toonaangevende lidstaat. Politiek en economisch. Ook België is erg afhankelijk van de Duitse economische groei. In die zin zou ‘als het regent in Berlijn, druppelt het in Brussel’ een toepasselijker gezegde zijn dan het origineel.

En het regent vandaag in Berlijn. De Duitse regering is om: ze wil nog voor het einde van het jaar stoppen met de import van olie uit Rusland. Tegen de zomer, binnen een handvol maanden, moet de import al gehalveerd zijn. Een bijzonder ambitieus doel, je kan het moeilijk anders omschrijven. Afwachten of het haalbaar is.

Het was niet toevallig de groene minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock die het nieuws woensdag bekendmaakte, na een werkbezoek aan de Baltische staten. Binnen de Duitse regering wordt socialistisch bondskanselier Olaf Scholz al enkele weken door zijn groene collega’s aangespoord om harder op te treden tegen Rusland.

Zware wapens aan Oekraïne leveren wil Scholz niet. De oliekraan dichtdraaien nu dus wel. Daarmee is de kans groot dat ook Europa snel met een zesde sanctiepakket tegen Rusland komt, met daarin een olie-embargo. Voor steenkool is dat al ingesteld. (Een overwinning van Marine Le Pen in Frankrijk dit weekend kan de Europese consensus wel weer helemaal door elkaar schudden.)

Een olie-embargo tegen Rusland zou een evidentie moeten zijn. Gelet op de Russische gruweldaden in Oekraïne is dat politiek en moreel het enige verdedigbare. Voor de Russische staatskas zijn de inkomsten uit de wereldwijde oliehandel tot vijf (!) keer belangrijker dan die uit de gashandel. Vanuit Europa komt elke dag 460 miljoen euro binnen dankzij de verkoop van olie.

Zelfs in een tijdvak met historische inflatie moet het volgens specialisten doenbaar zijn om onze energiehonger op een andere manier te stillen. De Verenigde Staten hebben al beloofd dat ze het komende half jaar een ongeziene hoeveelheid van 180 miljoen vaten olie uit hun strategische reserves de markt op zullen brengen. Er wordt druk uitgeoefend op de Saudi’s. Er lopen gesprekken met Iran en Venezuela, olielanden die afgesneden zijn van de wereldmarkt.

Meteen ligt ook een diepe valkuil bloot. De omschakeling naar hernieuwbare energie is de enige manier om onze welvaart in de toekomst beter te beschermen tegen Rusland. Daarover is iedereen het eens. Maar wanneer beginnen we aan die toekomst? Vanuit de terechte zorg om de energiefacturen van gezinnen en bedrijven lijkt het Westen nu vooral naar het oude, gekende recept te grijpen: Russische olie vervangen door andere olie.

De vraag is of we dan - straks - zoveel beter af zijn, als onze energievoorziening mee in handen is van sjeiks, communistische dictators en ayatollahs. Wie dat gelooft, heeft de laatste tijd niet opgelet.