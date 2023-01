Geldt het vermoeden van onschuld niet het meest voor hen die we dit het minst gunnen?

Ann De Boeck is journalist.

Personen die verdacht worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zijn volgende maand niet welkom bij de uitreiking van de Césars, de Franse versie van de Oscars. Dat maakt de organisatie zelf bekend. Gedaan met het bejubelen van veroordeelde verkrachters zoals Roman Polanski, die in 2020 nog het beeldje voor beste regisseur naar huis mocht nemen. Maar ook wie in het vizier van het gerecht loopt, en dus niet per se veroordeeld is, wordt uit voorzorg gebannen.

Er valt veel te zeggen over de ingreep, maar alleszins niet dat hij onbegrijpelijk is. De organisatie wil vooral de komst vermijden van de 25-jarige acteur Sofiane Bennacer, die verdacht wordt van twee verkrachtingen en de mishandeling van vier voormalige partners. Voor de vermeende slachtoffers van Bennacer – die zijn onschuld voorlopig staande houdt – en vele anderen is het de evidentie zelve dat de jonge acteur straks niet welkom is op de rode loper.

De filmwereld baadde decennialang in een machocultuur waar mannen zoals Harvey Weinstein ongestoord hun gang konden gaan. Slachtoffers die hun mond opentrokken, werden weggelachen of botsten op een gebrek aan bewijslast, waardoor het woord tegen woord was. Dat de organisatoren van de Césars nu principieel weigeren om in opspraak gekomen figuren zoals Bennacer in de kijker te zetten, is een belangrijke morele erkenning voor ieder slachtoffer van seksueel geweld.

Tegelijk is er ook zoiets als Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. “Eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan”, lezen we daar. Het vermoeden van onschuld is een universeel rechtsbeginsel dat iedereen onder ons beschermt, ook diegenen die van de meest afschuwelijke misdaden worden beschuldigd. Niemand verdient het om veroordeeld te worden voor iets wat hij of zij niet heeft gedaan.

Het probleem is dat het vermoeden van onschuld al te vaak gebruikt wordt door organisaties om zich achter te verschuilen. Herinner u de laattijdige reactie van de KU Leuven in de zaak rond professor F. D., die in 2016 een studente verkrachtte en waar al sinds 2010 klachten over kwamen. Strikt genomen viel de universiteit volgens de Vlaamse regeringscommissaris niets te verwijten, maar dat neemt niet weg dat de universiteit veel te laat en te koel reageerde, waardoor de slachtoffers in de kou bleven staan.

In die zin is het vermoeden van onschuld een vervelend obstakel. Het botst met ons rechtvaardigheidsgevoel, zorgt voor vertraging en helaas in sommige gevallen voor straffeloosheid. Net daarom wordt het principe steeds vaker overboord gegooid: op sociale media, in nieuwsberichten en nu dus ook in de cultuursector. Maar werd het vermoeden van onschuld niet net in het leven geroepen om diegenen die we dit het minst gunnen te beschermen? Om toch maar die kleine kans dat we ons vergissen te erkennen, tot de feiten zijn uitgeklaard?

Ieder simpel antwoord op deze vragen doet de complexiteit ervan oneer aan.