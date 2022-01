Geheel conform de regels werd een geladen bom weer de samenleving ingestuurd. De bom is nu afgegaan

Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen.

Je kunt rapporten vullen met alarmerende bevindingen, statistieken aanreiken met zorgwekkende cijfers of de noodkreten van deskundigen laten horen. Vaak zullen ze publiek en politiek amper beroeren. Te abstract voor het voorstellingsvermogen, te pessimistisch.

Tot zich een dieptreurige, amper voor te stellen tragedie ontvouwt die al die rapporten, statistieken en noodkreten plots verschrikkelijk concreet maakt. Zo’n tragedie is de zeer vermijdbare dood van de vierjarige Dean, gekidnapt en om het leven gebracht door een man die al eerder veroordeeld werd voor dodelijke kindermishandeling. En nu vraagt iedereen zich ontsteld af hoe dit toch is kunnen gebeuren. Het antwoord staat in de rapporten die onbesproken bleven en de noodkreten die onbeantwoord bleven.

Het is een illusie om het noodlot te kunnen uitsluiten uit de samenleving. Maar bij het droevige levenseinde van deze onschuldige en kansloze kleuterjongen speelt niet alleen het noodlot mee. Onontkoombaar is het wrange besluit dat de samenleving meer had kunnen en moeten doen om het leven van Dean te beschermen.

De verdachte is een recidivist. Tijdens zijn eerste gevangenschap werd van hem een verontrustend psychiatrisch rapport opgesteld. De man toonde geen schuldinzicht over het vreselijke geweld dat hij ook toen een kind had aangedaan. Psychiatrische begeleiding werd aanbevolen. Maar in de psychiatrie was er geen plaats, en dus gebeurde er niets. De man mocht aan het einde van zijn straf weer beschikken. Geheel conform de procedures en de regels werd een geladen bom weer de samenleving ingestuurd. De bom is nu afgegaan.

Dave De Kock, de ontvoerder en vermoedelijke moordenaar van Dean, is slechts een van de vele gedetineerden die niet de gepaste begeleiding krijgen. Hij is een nummer in de statistieken over het historische gebrek aan psychiatrische zorg. Voldoende cellen voor elke veroordeelde voorzien is één zaak. Een visie op hoe we die gedetineerden best voorbereiden op herintegratie en ook hoe we de samenleving best beschermen tegen herhaling is nog wat anders.

“Meer cellen, meer gevangenisstraffen!” is niet noodzakelijk het juiste antwoord op de vragen die deze gruwelzaak oproept. Misschien is het juist beter om voor lichtere misdrijven in te zetten op effectieve maar alternatieve bestraffing, zodat er in het gevangeniswezen meer ruimte komt voor de begeleiding van en bescherming tegen gevallen als deze.

Dus: meer middelen voor Justitie? Misschien. Betere prioriteitskeuze om de maatschappij te beschermen? Zeker.

En dan nog iets. Ook bij de gebrekkige psychische begeleiding van gedetineerden speelt de manke samenwerking tussen elkaar overlappende bevoegdheidsniveaus alweer een bedenkelijke rol. Telkens klinkt hetzelfde gefederaliseerde liedje in dit land met rijkelijk veel overheden en een teleurstellende dienstverlening. Hoelang gaan wij Belgen dát nog aanvaarden?