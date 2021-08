Geert Noels: ‘Laat niemand nog afzien om erbij te mogen horen op een onderwijsinstelling’

Sondage, Strontvlieg, Shrek, Zaadje, Janker, Protput, Pronker, Rafiki, Flodder, Kelter, Kletsmajoor, Randi, Igean, Paterberg, Placebo, Rustdag. Er ontbreken nog twee schuilnamen en ze vormen de bende van 18 die Reuzegom heet. Ze moeten allemaal voor de rechter verschijnen. Maar daarmee is er nog geen gerechtigheid voor Sandia Dia.

Dat Sanda Dia stierf door passiviteit van deze groep onverantwoordelijken staat vast. Maar daar eindigt het niet.

Het feit dat ze wel erg zorgvuldig en snel waren in het verwijderen van al hun sporen, vooral berichten in hun WhatsApp-groepje, wat ze niet waren in het verlenen van zorgen aan een mens in nood, doet vermoeden dat er heel wat dingen verzwegen worden. Hopelijk staat er een Reuzegommer recht om spijt te betuigen en volledige openheid te geven over de intenties die men had met Sanda Dia. Wilde men bijvoorbeeld de anderskleurige Sanda simpelweg niet in het clubje en ging men hem beproeven tot hij zou opgeven, uiteindelijk met de dood tot gevolg?

‘Justice For Sanda’ betekent dus niet dat de bendeleden gestraft worden, maar wel dat ze gestraft worden voor de feiten die ze echt pleegden. En de vraag is of zij erin geslaagd zijn daar de sporen volledig van te wissen.

Reuzegom is uiteraard niet representatief voor alle studentenclubs. Zij zijn ontspoord in een cultuur van zelfverklaard elitarisme, zuiverheid van de clubleden en een cultuur van nepotisme. De ouders spelen daarbij een grote rol, want zij hebben niet alleen deze cultuur zelf ingelepeld of meer dan oogluikend toegestaan, ze waren ook onmiddellijk in een verdedigingsmodus met een batterij van topadvocaten. Geen spoor van schaamte of schuldbesef, maar wel de reflex van potjes dicht te houden.

Weg met doopcharter

Maar de universiteit gaat niet vrijuit. Uiteraard is Reuzegom ook niet representatief voor universitaire studentendopen. Maar deze excessen zijn wel mogelijk omdat de universiteit zich blijft verbinden met de praktijk van studentendopen. De studentenclubleiders mogen ongegeneerd de universiteitscampus -en gebouwen binnen, en soms zelfs de aula’s binnenstormen tijdens het doopseizoen om nieuwe schachten te ronselen. De proffen zetten glimlachend of schoorvoetend een stap opzij waardoor jonge studenten meer dan het idee krijgen dat dit een deel van de universiteit is waarvoor ze kozen.

'Justice for Sanda' zal er pas zijn als men grondig genoeg heeft gespeurd om de intenties van de bende van Reuzegom bloot te leggen. Beeld Photo News

‘Erbij horen’ is voor jonge mensen erg belangrijk, ze willen er alles voor doen, tot mensonterende opmerkingen, vernederingen in de straten van de universiteitsstad, of in afgesloten ruimtes ver van de blikken van ondertussen kritischer wordende burgers. Door een doopcharter op te stellen, hebben universiteiten dit nog meer geëxpliciteerd: het hoort bij de universiteit.

Studentendopen drijven op een machtsverhouding van de reeds gedoopten ten opzichte van de ‘schachten’, en het uitbuiten van de wil van nieuwelingen om bij een groep te mogen behoren. Jonge mensen zouden geen dooprituelen moeten ondergaan om in het academische leven opgenomen te worden en aanvaard te worden door de oudere studenten. Ze hebben gekozen om hun talenten te ontwikkelen, dikwijls met enorme financiële en mentale drempels, vechtend met hun jongvolwassenheid en alle twijfels die erbij horen.

Veilige plaats

Hen in de armen drijven van alfamannatjes en -vrouwtjes die hen mogen ‘temmen’, dopen, hoort daar niet bij. Zelfs als 90 of 95 procent ondertussen ‘volgens het doopcharter’ verloopt dat met de universiteit is afgesloten, het laat de deur open voor excessen zoals bij Reuzegom. In toenemende mate onttrokken aan het oog, zoals in de bossen van Pulderbos.

Neen, studentendopen zijn geen deel van onze cultuur, moeten niet sneuvelen door een doorgeslagen cancelcultuur. Ze moeten sneuvelen omdat we in het jaar 2021 eindelijk duidelijk moeten zijn: een universiteit is een veilige plaats voor jonge mensen om hun talenten te ontwikkelen. Jonge mensen van diverse origines moeten niet hun trots, eigenwaarde of uiteindelijk hun lijf en leden wagen om erbij te horen op onze universiteiten.

‘Justice for Sanda’ eindigt niet met een uitspraak voor de rechtbank. Echte rechtvaardigheid betekent dat men grondig genoeg heeft gespeurd om de intenties van de bende van Reuzegom bloot te leggen. En als we het ernstig nemen om onze universiteiten open, diverse, niet-gepriviligieerde instellingen te maken, dan beslissen de rectoren om studentendopen niet meer te steunen met halfslachtige en niet te controleren charters, maar eenvoudigweg de band met de universiteit volledig te verbreken. Dan pas zal er gerechtigheid zijn voor alle Sanda’s vandaag en in de toekomst.