Geen wonder dat sommigen zo’n grondwettelijk hof, hoewel het nog niet zo heel lang bestaat, beschouwen als onmisbaar

Een lokale geloofsgemeenschap mag geen buitenlandse financiering of ondersteuning ontvangen, zo stelt het Vlaams Erkenniningsdecreet. Die bepaling werd vorige week door het Grondwettelijk Hof vernietigd. Mark Elchardus, emeritus professor sociologie aan de VUB, auteur en opiniemaker, kijkt naar de zonnige kant van het arrest.

Wat een druilerige, sombere zomer. Voor deze column daarom geen ontmoedigende actualiteit, maar een verlichtend en financieel lonend gedachte-experiment.

Het Vlaams Belang klaagt dat het in de informatieprogramma’s van de VRT onvoldoende aan bod komt. Het is uiteraard aan de dienst diversiteit en inclusie om na te gaan of dat klopt. Laat er ons even van uitgaan dat het zo is. In een vindingrijk land als het onze komt een pienter iemand dan wel met een oplossing.

Het Vlaams Belang (VB) zit op een berg geld, zo stelt de pientere, en in de plaats van dat aan sociale media te besteden, laat hen daarmee journalisten, ankers en redacteurs van de VRT betalen. Twee vliegen in één klap: minder VB op sociale media, wat een aantal mensen graag ziet gebeuren; meer VB op de VRT, wat andere mensen dan weer graag zien gebeuren. Iedereen content, enfin bijna iedereen.

In dit land van kritische geesten is het onvermijdelijk dat iemand beweert dat dit voorstel het einde van de journalistiek inluidt, toch van de journalistiek zoals we denken dat ze zou moeten zijn. Als iedereen met poen ankers, journalisten en redacteurs bij de openbare omroep kan betalen, leidt dat onvermijdelijk tot ongewenste vormen van beïnvloeding. Daartegen kan worden ingebracht dat financieren van personeel niet kan worden gelijkgesteld aan beïnvloeden van de kijkers. Het debat is open. Laten we even polsen. Wat denkt u zelf, is de kans groot dat als een politieke partij de journalist betaalt, dat een invloed heeft op wat de kijker uiteindelijk te zien en te horen krijgt, of is die kans klein tot onbestaande?

Wie ‘groot’ antwoordt, vergist zich, althans volgens ons Grondwettelijk Hof (en dat duldt geen tegenspraak). Dat Hof werd geconfronteerd met een gelijkaardig geval. Via Diyanet, een verlengstuk van de Turkse overheid, financiert die overheid bij ons moskeeën en imams. De Vlaamse overheid vreest dat dit een ernstig risico op ongewenste beïnvloeding inhoudt. Zij wil daarom met een decreet buitenlandse financiering van geloofsgemeenschappen en van bedienaars van erediensten verbieden.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, en het gezond verstand bepalen dat de vrijheid van godsdienst wel degelijk kan worden beperkt om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen. De Vlaamse overheid vreest dat respect voor en gehechtheid aan onze rechten en vrijheden wordt ondergraven als buitenlandse mogendheden met een andere visie op die rechten en vrijheden hier de bedienaars van de erediensten betalen.

Ongewenste beïnvloeding

Het decreet lag er amper of Diyanet stapte naar ons Grondwettelijk Hof om het vernietigd te zien. Volgens Diyanet heeft de bron van bezoldiging geen invloed op de boodschappen die worden gebracht. De rechters van het Grondwettelijk Hof zijn het daarmee eens (arrest van 20 juli jl.). Evenmin als Diyanet geloven zij in volkswijsheid: ‘wiens brood men eet...’ Zij willen daarentegen dat specifiek wordt nagegaan of er daadwerkelijk ongewenste beïnvloeding is.

Dat is geen gemakkelijke taak. In het geval van de openbare omroep valt dat nog enigszins mee omdat iedereen, niet alleen Siegfried Bracke, kan zien wat er op het scherm komt. Voor een lokale geloofsgemeenschap die recht heeft op privacy ligt dat moeilijker.

Toch zegt het Grondwettelijk Hof dat men maar moet gaan kijken of de uitgeoefende beïnvloeding al dan niet gewenst is. De immer vooruitziende Vlaamse overheid had zich daarop voorbereid. In haar decreet voorziet zij de mogelijkheid onverwacht en zonder tussenkomst van een rechter, op te duiken in de gebouwen van een lokale geloofsgemeenschap. Diyanet ziet dat uiteraard niet zitten en tekende ook tegen dit onderdeel van het decreet bezwaar aan.

Het is op dat punt dat we worden vergast op het heerlijk absurde gevoel voor humor van onze opperrechters. Zij achten dit bezwaar van Diyanet overbodig en daarom niet ontvankelijk, want, zo merken zij fijntjes op, zelfs als dat soort controles in het decreet is voorzien, kan de geloofsgemeenschap de toegang tot haar gebouwen gewoon weigeren. Krik, krak, deurtje dicht. Mocht het personeel van de Vlaamse overheid al te zeer aandringen – en hier wordt de anders nogal wobbelende taal van het Hof scherp en dreigend – kan het worden vervolgd. De ambtenaren zijn verwittigd.

Catch 22

Het heeft een naam: zeggen dat men A niet kan doen omdat men B moet doen terwijl B onmogelijk is tenzij men A veronderstelt. Een catch 22 heet dat, naar de gelijknamige roman van Joseph Heller uit 1961. Kapitein-vliegenier Yossarian probeert aan gevaarlijke missies te ontkomen door krankzinnigheid te veinzen, maar precies uit dat gedrag blijkt dat hij gezond van geest is. Catch 22 wordt in het boek ook omschreven als het recht dat mensen hebben om te doen wat men toch niet kan verhinderen dat ze doen.

Wij kunnen de rechters van het Grondwettelijk Hof niet verhinderen van te doen wat ze doen. Daarom kijken we maar beter naar de zonnige kant van hun arrest. We kunnen nu een groot deel van het personeel van de openbare omroep door de politieke partijen laten betalen en het zou ‘disproportioneel’ zijn te veronderstellen dat de berichtgeving en duiding daardoor zou worden beïnvloed. Een leuke besparing voor de Vlaamse overheid en een vrolijke noot in onze sombere zomer. Geen wonder dat sommigen zo’n grondwettelijk hof, hoewel het nog niet zo heel lang bestaat, beschouwen als onmisbaar.