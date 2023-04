Geen stress, lieve ouders, jullie kinderen kunnen vanaf 2040 veilig naar school

Ann De Boeck is journalist.

Deze week schakelt de Wetstraat een tandje terug tijdens de paasvakantie. Een gouden periode voor spindoctors en woordvoerders, want iedereen weet dat dit het ideale moment is om voorstellen te lanceren die anders amper het nieuws zouden halen. En kijk, dinsdag verraste Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) plots met haar grote ‘Fietsambitie’ voor Vlaanderen. Het gaat om het eerste grote fietsbeleidsplan in zeven jaar tijd.

Peeters schuwt de grote woorden niet. Zo is Vlaanderen straks “de referentie bij uitstek voor de fiets en het fietsgebruik, en kijken delegaties uit andere landen zich bij ons de ogen uit”. Een regio waar er meer bedrijfsfietsen dan salariswagens zijn, waar fietsers niet meer in de dode hoek van auto’s en vrachtwagens terechtkomen, en niet meer botsen met gemotoriseerd verkeer. Een regio waar fietsers niet langer bij bosjes van de baan worden gemaaid. Wie had dat durven dromen?

En er is nog meer. Houd u vast: ieder kind van acht moet tegen 2040 veilig met de fiets naar school kunnen. Inderdaad, tegen 2040. Wat een opluchting voor ouders in spe, die binnen 17 jaar op beide oren zullen kunnen slapen. Volgens Peeters zullen de jongeren van de toekomst straks “vol ongeloof naar een reportage kijken waarin wordt verteld dat er in het verleden voetgangers en fietsers stierven in het verkeer”.

Begrijp ons niet verkeerd. Niemand kan tegen de ambities in dit fietsplan zijn. Maar dat de lat zo ver in de toekomst wordt gelegd, getuigt wel van een ongelooflijk cynisme. ‘Geen stress, lieve ouders, jullie kinderen kunnen tegen 2040 veilig naar school.’ Ter herinnering: vorig jaar telde Vlaanderen 73 fietsdoden, zeven meer dan het jaar ervoor. Een fietser heeft nog altijd bijna vier keer meer kans per kilometer om te sterven dan een autobestuurder.

De vraag is ook of we van een plan kunnen spreken. Want van concrete acties met tussentijdse doelstellingen of nieuwe middelen is geen sprake. Peeters wil het jaarlijkse investeringsritme van 300 miljoen euro van de voorbije jaren in de toekomst aanhouden. Verder doen zoals we bezig zijn, dus. Een versnelling hoger schakelen is onmogelijk, aangezien de regering zodanig bespaarde op de bevoegde administraties dat ze de dossiers nu al amper de baas kunnen.

Misschien nog het meest opvallend zijn tot slot de dingen die niet in de ambitie terug te vinden zijn. Geen algemene zone 30 in de bebouwde kom, bijvoorbeeld. Ons land ondertekende in 2020 de internationale ‘Stockholm Declaration’ met de plechtige belofte om het aantal verkeersdoden tegen 2030 te halveren. Daarin stond de aanbeveling om naar 30 per uur te gaan. Maar voor Peeters blijft de maatregel taboe.

Verkeersveiligheid gaat over keuzes maken. Het probleem in Vlaanderen is niet zo complex: er rijden te veel fietsers op een te smalle en ondermaatse infrastructuur. Zolang we niet de moed hebben daar iets aan te doen, en bijvoorbeeld parkeerbeleid bij te sturen en ruimte af te knibbelen van automobilisten, blijven we aanmodderen.

“Dromen, durven en doen” is volgens Peeters de sleutel tot succes. Wat jammer dat we in die eerste stap blijven steken.