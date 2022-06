Geen regering die na Zelzate nog kan zeggen dat een zwaardere belasting van multinationals niet mogelijk is

Stavros Kelepouris is journalist.

Een volbloed linkse coalitie van socialisten en communisten: het minste dat je van Zelzate kunt zeggen, is dat het stadsbestuur een bijzonder politiek experiment is in een Vlaanderen dat de jongste verkiezingen steeds meer naar (centrum)rechts lonkte. Een Vlaanderen waarin linkse recepten als rijkentaksen en het afromen van overwinsten wel erg snel door het patronaat gebrandmerkt worden als economische horror en naïef wensdenken.

Zo bekeken is de opdracht voor de linkse coalitie niet min. Het kleine Zelzate is een lakmoesproef voor links in de 21ste eeuw: zij moeten bewijzen dat er op links echt een fundamenteel ander beleid mogelijk is dan de vanzelfsprekendheden die ter rechterzijde en in het centrum gelden.

De Raad van State, het hoogste administratieve rechtscollege van ons land, lijkt te oordelen van wel. Die instelling moest zich buigen over een taxshift van het Zelzaatse bestuur. Enkele tientallen grote internationale bedrijven betalen daardoor 487.000 euro extra oppervlaktebelasting per jaar. Met dat geld worden elders kosten voor gezinnen gedrukt en is ook de belasting voor kleine zelfstandigen (lichtjes) gedaald.

De bedrijven steigerden en trokken - met de steun van Voka - naar de Raad van State. Zij vonden de belastingaanpassingen discriminatie: waarom zouden grote bedrijven in verhouding meer belast moeten worden dan kleine bedrijven? Maar de Raad van State zag het probleem niet en stuurde de bedrijven wandelen.

Symboolwaarde

Een revolutie zal de zaak niet meteen ontketenen. Het ging om een vrij beperkte belasting (0,09 procent van de winst, volgens PVDA) en ook de ‘winst’ voor de gezinnen en kleine zelfstandigen was al bij al erg bescheiden.

Belangrijker dan de onmiddellijke impact is de symboolwaarde. Grote bedrijven kunnen gerust in hogere mate bijdragen om de kleintjes te ontzien. Of, anders gesteld: het grootkapitaal anders belasten dan de minder vermogenden is niet per definitie verkeerd. De enige vraag die dan nog rest, is hoeveel rek daarop zit. Het is een les die armoedespecialisten in feite allang geleerd hebben. Niemand beknibbelt graag. Maar wie veel heeft, kan gemakkelijker een klein beetje beknibbelen dan wie weinig heeft.

De kans is klein dat een soortgelijke belasting nu overal in Vlaanderen opduikt, ook al valt bij de socialisten te horen dat ze wel zouden willen. Veel zuiver linkse coalities zijn er immers niet, en met N-VA of Open Vld in het bestuur wordt het lastiger zo’n maatregel door te drukken.

Maar na de uitspraak van de Raad van State is er geen enkele coalitie, zij het een stadsbestuur of een regering, die nog kan zeggen dat ze niet anders kunnen, dat een zwaardere belasting van multinationals - de meest vermogenden, de breedste schouders - niet kan. Het kan wel. Als zo’n belasting er niet komt, is dat dus geen maatschappelijke natuurwet, maar een kwestie van zuivere politieke wil. En dan moeten die partijen dat ook zo aan de kiezer uitleggen.