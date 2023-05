Geen regering beschermde de koopkracht beter dan de Belgische, maar politici lijken zich daar voor te schamen. Op één uitzondering na

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Het contrast kan moeilijk groter zijn. Het ochtendnieuws werd gedomineerd door het nieuws dat een ‘gevoel’ van verarming, van verzwakte koopkracht en gestegen financiële zorgen een sterke drijfveer is voor politiek wantrouwen. Het zet ook burgers aan tot een radicale stemkeuze, het weze links of rechts.

Na die naschok van de peiling van VRT en De Standaard volgden ’s middags nieuwe, hoopvolle economische prognoses van de Europese Commissie. De groei trekt weer aan, de inflatie tempert wat,... De staat van de Europese Unie is, kortom, behoorlijk goed en alleszins beter dan verwacht. Hoe rijm je dat met de perceptie van hel en verdoemenis die in ons land, maar even goed elders op het continent, zovele kiezers boos of wanhopig maakt?

Declinisme noemen sociologen dat fenomeen. Het is het idee dat mensen hun persoonlijke reële welvaart weten te combineren met de overtuiging dat de toekomst er donker uitziet. Met mij gaat het goed, maar met de rest van de wereld... Die gedachte, waarvoor vaak de objectieve maatstaf ontbreekt, zit er bij grote groepen mensen diep ingesleten, over alle generaties heen. Ouderen vrezen dat hun kinderen het minder goed zullen hebben, jongeren vrezen dat de wereld die ze erven een puinhoop zal zijn. Zeker in landelijk gebied, waar de gevoeligheid voor achterstelling en verlies groter is, zit het declinisme er stevig ingebakken. Met groot politiek gevolg.

Critici zullen opperen en mopperen dat voor België het economische nieuws er niet zo goed uitziet. Dat klopt, ten dele. Ons land kijkt aan tegen een van de grootste begrotingstekorten van de eurozone, terwijl ook de staatsschuld tegen de internationale trends in, blijft groeien op een ongezond niveau. Dat is een ernstig probleem, in de wetenschap dat de vergrijzing in de komende jaren nog tot nieuwe, grote kosten zal leiden.

Tegelijk is dat maar de helft van het verhaal. Dat België er momenteel budgettair zo belabberd bij staat, is mede een gevolg van de grote inspanningen van de regering om juist de koopkracht in de energiecrisis op peil te houden. Dat is ook aardig gelukt: geen enkel EU-land slaagde er zo goed in de koopkracht van zijn burgers op peil te houden als België. Discussie is zeker mogelijk of alle tegemoetkomingen van de overheid even efficiënt zijn geweest, maar het doel – koopkracht stutten – is wel bereikt.

Dan is het gek dat zovele burgers toch met hun politici willen afrekenen omdat ze het gevoel hebben dat ze koopkracht verliezen. Declinisme is een taaie tegenstander, maar toch hebben die politici dat ook aan zichzelf te wijten. Het is toch merkwaardig dat de coalitiepartners in de federale regering amper uitpakken met die Europese koopkrachtrangschikking. Alsof ze zich eigenlijk een beetje schamen voor dit resultaat.

Er is één grote uitzondering. De partij Vooruit, met voorzitter Conner Rousseau op kop, loopt wel gretig te koop met het puike koopkrachtrapport, wars van alle kritiek. En welke regeringspartij gaat, tegen alle wantrouwen en woede in, wel flink vooruit in alle mogelijke peilingen? Juist.