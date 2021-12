Geen oog bleef droog bij de uitreiking.

Agüeroooooooooooooooooooooooooo!

Ik kan er een klinker of twee naast zitten, maar op deze wijze reageerde de presentator van dienst op de goal van Sergio Agüero die op een gezegende zaterdag in mei 2012 Manchester City in zowat de allerlaatste minuut van het seizoen kampioen van Engeland ­maakte.

Het was, om precies te zijn, na 93 minuten en 20 seconden dat de bevrijding kon worden gevierd.

Ontelbaar zijn de City-fans die dat historische moment, 93:20, op een gevoelige plaats hebben laten tatoeëren.

Niets tegen Sergio Quisquater of die smalle Hollander van de restaurants, maar de enige Sergio die zijn afspraak met de geschiedenis niet gemist heeft, is Sergio Agüero.

De bijna vierkante, altijd in de zestien wroetende voormalige schoonzoon van Maradona bezorgde na 44 jaar de club en haar olierijke financiers de ultieme verlossing van het kwade.

Wie een beetje zoekt vindt op het web filmpjes van het drama in een verbluffende parallelmontage: een mens krijgt er zelfs na honderd keer kijken nog steeds koude rillingen van.

Op de laatste speeldag hebben City en Manchester United hetzelfde aantal punten: alleen als City gelijkspeelt of verliest wordt United kampioen. United wint zijn match, City sukkelt met een taai Queens Park Rangers dat vecht tegen degradatie.

Maar dan gaat het plots snel: eerst maakt Džeko gelijk en begint het ­stadion te kolken en te stomen tot het lijkt alsof de grasmat een halve meter boven de grond zweeft.

In een alles-of- niets­aanval schoffelt Balotelli de bal naar Agüero, die eerst nog een man uitschakelt en dan ijskoud de doelman fusilleert met waarlijk een atoomschot.

In Sunderland, waar United speelt, kan men zijn ogen niet geloven. Zelfs Alex Ferguson, die toch een en ander gewoon is, verslikt zich in zijn kauwgom.

Superfan Noel Gallagher die met zijn band op tour is in Zuid-Amerika, breekt na het laatste fluitsignaal de lokale bar in Santiago de Chile van pure vreugde af.

Of omdat hij dat zo gewoon is, dat kan ook.

Agüero vertrok deze zomer naar Barcelona, omdat zijn vriendje Messi hem dat gevraagd had. Bij zijn vertrek verlootte de kleine zijn dikke Range Rover onder het personeel van de club.

Geen oog bleef droog bij de uitreiking.

Here’s your Rover, puto, zei hij tegen de winnaar. Die kneep de Argentijn bijna plat.

Puto betekent homo in het scheldwoordenspaans, maar het was lief bedoeld.

Jongens onder elkaar.

En toen vertrok Messi naar PSG en kreeg Agüero het aan zijn hart.

Deze week kondigde hij zijn afscheid aan. Weer bleef geen oog droog bij de aankondiging.

Ongeveer tegelijkertijd gaf Dejan Velj­kovic inkijk in het lamlendige gesjoemel in onze eigen voetbalwereld, waar men blijkbaar zijn reputatie te grabbel gooit voor een broeksriem en een paar dure schoenen.

Jongens onder elkaar.