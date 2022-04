Borsato

Leontine Ruiters neemt afstand van de naam Borsato. Waarom heeft ze in godsnaam ooit de naam van die man aangenomen? Het is me altijd een raadsel geweest waarom vrouwen de naam van hun echtgenoot adopteren. Merkel is bekend onder de naam van haar eerste man, Hillary sleepte die van haar overspelige bedgenoot mee. Hij was daarmee een blok aan haar been.

Geen man denkt eraan de naam van zijn echtgenote aan te nemen. Boris Johnson zou anders al wat namen hebben versleten. Geen campagne had dat overleefd.

Lucienne Colpaert

Brave burgers

Onze slimme regering heeft weer eens het wiel heruitgevonden: bespaar energie door de verwarming een graadje lager te draaien, ook al krijg je koude voeten. Kook uw potje in de magnetron in plaats van op het gasvuur, ook uw biefsteak. Vervang uw autogebruik door met de step rond te zoeven, ook als u ouder dan tachtig bent.

Renoveer uw woning naar energiezuinig door uw niet aanwezige spaargeld te gebruiken voor de isolatie, het leggen van zonnepanelen en het instaleren van een warmtepomp. Vervang al uw verouderde energievreters zoals was- en afwasmachine, diepvriezer, koelkast, droogkast, elektrische deken, strijkijzer, pc, televisie, radio, magnetron, broodrooster, frietketel, waterkoker enzovoort door een type A aan te kopen, desnoods op krediet. Zo hebt u, klimaatbewuste medeburger, een klein beetje impact op het wegwerken van fossiele brandstoffen. Tenslotte zijn we met elf miljoen.

Ik heb een nóg beter idee: hou naast de twee nieuwste kencentrales er nog andere open, desnoods alle vijf. Zo bezorgt ge de staat, beste Vivaldi, in één keer, een hele hoop propere energie en moet ge ons, brave burgers, niet voortdurend lastigvallen met overbodige want wel gekende oplossingen. Tinne Van der Straeten zal het graag horen.

Erik Simons