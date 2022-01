Geen enkele Afghaanse vrouw kan alleen tot hier vluchten: ze zou het niet overleven

De slaapwandelaar heeft gelijk. Een slaapwandelaar kan doen wat hij wil, want hij is niet verantwoordelijk. Hij handelt met open ogen en wordt toch niet veroordeeld. In het Britse York werd een slaapwandelaar vrijgesproken van verkrachting.

Het is de tijd van het jaar om te slaapwandelen, handen op de tast voor je uit, onder het grijze laken van de hemel, om de dagen door te komen en de nachten ook maar te laten bestaan. Als een voorbeeldige huismoeder kijkt men al vooruit. De series, films en gezichten van het komende jaar zijn al opgelijst. Ook de titel voor grootste humanitaire crisis van 2022 ligt al vast. Die gaat naar Afghanistan.

De slaapwandelaar struikelt ondertussen over zijn pantoffels, over wat vlakbij is. Afghaanse jongeren die problemen veroorzaken, moeten verspreid worden over verschillende asielcentra om clanvorming tegen te gaan … en het gerecht moet strenger optreden tegen Afghaanse jongeren die zich misdragen, zegt staatssecretaris voor Asiel Mahdi (CD&V).

Slaapwandelaars wakker maken kan gevaarlijk zijn. Ze moeten vooral gesust worden. Er zijn teveel Afghaanse jongens voor de gemoedsrust. Hier moeten ze zich aangepast gedragen of ze worden, heel normaal, volgens ons systeem van rechten en plichten behandeld. Hooligans zijn misschien keurige belastingsambtenaren, met een hobby op zondag, in de buurt van voetbalstadia en als hun ploeg verliest, maar we leven in een rechtsstaat. Niet-begeleide minderjarigen, een officiële term voor jongens die alleen gevlucht zijn, zijn misschien in eigen land voorbeeldige studenten, misschien rotzakken, maar eens ze in westerse asielcentra opgenomen zijn en voor onrust zorgen, moet het recht gelden. Er zijn mensenrechten, er is strafrecht.

Er zijn teveel Afghaanse mannen, in verhouding. Frontex is hyperactief, met enorme Europese financiële ondersteuning. De grootste bedreigde groep Afghanen is nog niet tot hier geraakt. De toplaag van intellectuelen die na de overname van de taliban het land ontvlucht hebben, is al in het westen en zal het hier wel maken.

Maar er blijft die inconvenient truth: een groep wiens basisrechten geschonden worden, moet door het internationaal recht beschermd worden. Rechten en plichten. Als men in het Westen echt werk maakt van mensenrechten, is al meteen duidelijk dat er één groep is wiens rechten het allermeest geschonden worden: vrouwen. Het is een feit dat geen enkele Afghaanse vrouw alleen tot hier kan vluchten. Ze zou het niet overleven. Afghaanse vrouwen zouden massaal asiel moeten aanvragen en om gegronde redenen, na onderzoek dat niet zoveel tijd in beslag kan nemen gezien de openlijke vrouwhatende maatregelen van de taliban, moeten krijgen.

Met dit dreigement kan men misschien de meute hier tot kalmte manen, voor zij ontwaken en als hooligans in opstand komen tegen de golf Afghanen die er anders staat aan te komen hier. Willen we de Afghanen in eigen land laten en niet doen vluchten voor de chaos en de hongersnood die één miljoen kinderen kan doen sterven, dan moet het westen hen financieel ondersteunen. Ook in het eigen belang.