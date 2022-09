Geen donderpreek op ‘De zevende dag’ is sterker dan toegeven dat je zelf weleens geblowd hebt

Mark Coenen is columnist.

“Ik sta voor een compleet raadsel.” Hegge Populier, een kranige zestiger met een lange paardenstaart en een grijze kroezelige baard, kan zijn tranen nauwelijks bedwingen. Al 43 jaar dealt hij zwarte maroc-hasj van eigen kweek, maar vorige week donderdag viel de handel op 2 gram na compleet stil.

Het licht dat dag en nacht stemmig brandde in de plantage op de bovenverdieping van zijn schamele villa in het landelijke D. is dan ook voorgoed gedoofd, en niet alleen omdat zijn voorschotfactuur recent verdriedubbelde.

Ampel onderzoek wees uit dat de oorzaak van de ineenstorting van de wietmarkt te danken is aan het optreden van de burgemeester van Lubbeek in de actualiteiten- en calamiteitenshow van Gert Verhulst op Vier. Daar verklaarde de man schalks dat hij in zijn studententijd ook wel eens aan een pretsigaret trok, als de meester niet keek.

Het bericht sloeg in als een splinterbom bij de softdrugsgebruikers te allen kant. Plots wilde niemand meer met het spul te maken hebben.

Annie Geluk, een anarchiste met stamboom, sprak in naam van iedere recreatieve gebruiker die zij kent – en dat zijn er wel wat – duidelijke taal: “Als die man al aan de wiet zit, dan wij voorzeker niet!” Daarbij spuwde zij krachtig op de grond. Plots zat Hegge Populier zonder job en dat na vijf minuten televisie.

De war on drugs is een volgende fase ingegaan: die van de omgekeerde psychologie. Daarbij zegt of doet men het tegenovergestelde van wat men verwacht, waardoor iedereen op zijn verkeerde been staat en de verwarring groot is. Vergelijk het met de vader die om zijn dochter te overtuigen dat zij niet in kort rokje en blote buik naar die fuif mag zichzelf zo aankleedt, waardoor de dochter plots het licht ziet en haar schamelheid bedekt.

In plaats van hel en verdoemenis te blazen over lachtabak op alle voorhanden zijnde trompetten, geeft de burgemeester aan dat de enige strategie met kans op slagen ‘if you can’t beat them, join them’ is. Geen BearCat, geen maliënkolder en geen donderpreek op De zevende dag is sterker dan het goede voorbeeld geven en toe te geven dat je zelf wel eens geblowd hebt.

U zal zien: de tegenstanders van de burgemeester – volgens de laatste peiling zijn dat er wel wat – gooien vol walging hun laatste joint over de haag en volgend jaar staat op alle wietplantages gewoon opnieuw Vlaams graan. Nu nog iemand vinden van die partij die in de coulissen van De zevende dag een lijntje trekt waar de camera’s bij zijn en ook de weekendsnuivers op ‘t Eilandje stoppen ermee.

Doén!