Mark Coenen is columnist.

Dat er een nieuwerwetse Google Translate komt die ons in staat stelt het geblaf en het geblaat van onze vrienden de dieren te verstaan: het nieuws verdween sneller uit de kranten dan Filippo Ganna reed tijdens zijn werelduurrecord. Terwijl het wereldnieuws is.

Dankzij taal kwam er beschaving - men schat zo’n 150.000 jaar geleden, met dank aan een genetische mutatie. Daarvoor sloegen we elkaar alleen non-verbaal de hersens in zonder enige uitleg, sindsdien zit er - in elk geval taalkundige - logica achter onze waanzin.

Binnen een jaar of tien, zo schat men, zullen mens en dier elkaar nog beter verstaan dan ze nu al doen. Want we begrijpen elkaar al, zeker als het huisdieren betreft, die we omringen met knuffels en kannibalistisch eten van soortgenoten, ons aangereikt in 500 verschillende versies en merken. Als dank krijgen we dan kopjes van de kat of komt de kwijlende viervoeter onze billen verwarmen als we voor de kijkbuis zitten.

Onderzoek wees trouwens uit dat de warmte van een huisdier de energierekening doet dalen met een volle 0,009 procent. Alle beetjes helpen, zeker in deze tijd.

Nu gaan we niet alleen het kwinkelen van de leeuwerik kunnen begrijpen of meteen mee zijn als de hond aanslaat wanneer de bel gaat. Geen cavia zal nog een depressie krijgen, dankzij ons luisterend oor.

Als het huisdier er na een mooi leven zijn kaas bij inschiet, kan het, tijdens of net voor zijn laatste puf, ons meedelen dat het eigenlijk helemaal niet graag ging wandelen in het bos - altijd dat gezeur met die stok ook - en dat het Chappi toch veruit verkoos boven die met zeewier, waarvan ze steevast aan de schijterij ging.

Het zal de innige relatie tussen mens en huisdier alleen maar mooier maken, maar ook het vee dat op de wei staat dan wel zich vrij verplaatst over berg en dal zal plots met twee woorden spreken. Dat worden mooie gesprekken.

De grootste verandering zal plaatsvinden in de slachthuizen, die nieuwerwetse gevangenissen voor selecte diersoorten, en in melkfabrieken, waar de koe constant bezwangerd wordt en men het kalf meteen na de geboorte op hardhandige wijze van de moeder scheidt omdat de melk op flessen dient getrokken ter menselijke consumptie.

Het ijselijke gegil, de wanhoop en de doodsangst van dieren die men zonder enige plausibele reden al dan niet verdoofd met een nekschot afmaakt, krijgen hierdoor nog meer betekenis.

Huilend sluiten slachters de vaarzen in de armen, en samen wandelen zij door de poort van het vleeskamp, op weg naar de vrijheid en een leven in de natuur.