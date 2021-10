‘Geef ons alstublieft onze leerlingen terug!’

Ik val met de deur in huis. Onze kinderen en hun ouders hebben jullie hulp nodig! Zij zijn op dit moment de dupe van het versoepelen van de coronamaatregelen en zij verliezen hierdoor veel kansen.

Een korte situatieschets: ik ben directeur van een lagere school met 380 leerlingen. Vorige week werden twee klassen in quarantaine geplaatst na twee coronabesmettingen in die klassen. Na een negatieve test mochten de leerlingen terugkomen, de leerlingen die positief testten bleven thuis. Onze leerkrachten wrongen zich in bochten om zowel fysiek als online les te geven. Ouders bleven opnieuw noodgedwongen thuis en probeerden hun kinderen zo goed mogelijk te helpen.

Deze week werden opnieuw vijf klassen in quarantaine geplaatst. Zelfde verhaal als bij de eerste twee klassen, alleen mochten de negatief geteste leerlingen niet opnieuw naar school komen. Bedoeling was verdere besmettingen tussen de eerste en tweede test te vermijden.

Vrijdag volgde crisisoverleg. CLB, Vlaamse gezondheidsraad, eerstelijnszorg, gemeente: alle bevoegde diensten waren aanwezig. De cijfers waren slecht: in de vijf klassen testte telkens bijna de helft positief. In veel andere klassen zitten broers en zussen in quarantaine die ook getest moeten worden. Het coronavirus heeft zich over de hele school verspreid. Conclusie: de lagere school moet dicht en schakelt over op afstandsonderwijs. Noodopvang mogen we niet organiseren. De kleuterafdeling konden we gelukkig (voorlopig) vrijwaren.

Leerkrachten werden op de hoogte gebracht, brieven en attesten doorgestuurd naar de ouders. So far so good... Maar dan kom je thuis en besef je de gevolgen van deze beslissing: dit is helemaal niet oké! Ouders nemen contact op. Een huilende mama die geen opvang heeft voor haar kinderen: zij werkt in de zorg en haar man krijgt geen quarantaineverlof. Een mama uit de zorg krijgt wel verlof, maar beseft dat ze haar collega’s (die al met een personeelstekort kampen) in de problemen brengt. Enzovoort.

Een verschrikkelijk gevoel overvalt me. Is dit het gevolg van de versoepeling? De herfst is nog maar begonnen. Hoe vaak zullen we onze leerlingen nog leerkansen moeten afnemen deze winter? Hoelang houden ouders dit vol?

Ik heb geen medische opleiding, dus ik vel geen oordeel over het belang van vaccinatie bij kinderen of kwesties van groepsimmuniteit. Ik wil alleen deze noodkreet sturen: neem alstublieft opnieuw maatregelen die ervoor zorgen dat onze kinderen les kunnen volgen. Als school zullen we alle opgelegde maatregelen in praktijk omzetten (zoals we de voorbije twee jaar al deden), maar geef ons alstublieft onze leerlingen terug!

Tine Temmerman, directrice van de Vrije Basisschool in Vichte