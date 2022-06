Geef mij maar een paar stevige problemen, dan weet ik waar ik sta

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Niets is zo moeilijk als in je eentje gelukkig zijn. Het is zwaarder te dragen dan verdriet en diepe ellende, bespraken de dame van winkeltje De Drie Zussen en ik terwijl zij kalfsworst en kippenwit aan plakjes sneed. Kwispelend en ongeduldig stond mijn hondje Mr. Wilson in de deuropening te wachten tot hij als een kleuter een opgerold schelletje worst kreeg. Bliksemsnel, in één hap, verdween het naar binnen.

Geluk moet je delen, ging de winkelmevrouw verder — Marie heette ze, net als mijn dochter — terwijl ze een potje vulde met garnaalsla. Wat moet je er anders mee?

We waren het roerend met elkaar eens. Zowel zij als ik kruipen bij verdriet liefst in een holletje en piepen niet, maar wat doe je als je helemaal alleen juichend en jubelend in huis zit? Niet veel, als een lappenpop – moe van de drukte ook – staar ik vanaf de bank naar de muren en kan maar niet bevatten wat me overkomt. En vermits ik het niet kan bevatten, kan ik de dag maar beter concreet maken.

Aan de slag!

Er ligt een stapel ongeopende post te wachten, er mag ook wel eens opgeruimd worden in huis, ik heb tientallen mails te beantwoorden en straks ga ik in een boekhandel De Drie Duifkes signeren.

Brief na brief maak ik open en het geluid van scheurend papier brengt me weer op aarde. Bij het zien van de jaarafrekening van gas en elektriciteit ga ik zelfs even kopje-onder. Snel ren ik naar de kelder en fotografeer de meterstanden.

Langzaam maar zeker voel ik me weer een mens met kopzorgen, oef, die staat van zijn ken ik en kan ik aan. De rekening en de foto’s stuur ik door naar een vriend die er zoveel beter in is dan ik om beleefd van je oren maken tegen een energiebedrijf. Nog geen half uur later zie ik een duidelijk geformuleerde mail verschijnen waarin zorgvuldig uitgelegd wordt waarom hun berekening niet klopt. Men heeft duizenden eenheden te veel geschat en aangerekend. Onmiddellijk blokkeer ik voor de veiligheid de domiciliëring.

Ondertussen is mijn correspondentie geordend. Wat belangrijk is, steekt in keurige mapjes; alles is netjes opgeruimd en ik slaak een zucht van opluchting als ik met mijn handen het lege tafelblad streel.

Geef mij maar een paar stevige problemen, dan weet ik tenminste weer waar ik sta. Wat moet je met ongebreideld geluk, met euforie? Het maakt alles onwezenlijk.

Biep, biep: een berichtje: ‘Hopelijk komt er wat volk vanmiddag als je gaat signeren, die zes man in Kuurne gisteren op een snikhete dag was echt al heel bijzonder, meestal daagt er niemand op. Sorry als je daar vanmiddag voor Piet Snot zit.’

Het is het laatste van mijn zorgen: niets zo paradijselijk als met je voeten stevig op de grond tussen de boeken te staan. Het is de hemel op aarde.