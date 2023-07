Geef mij maar de hokjes van mijn beschaving en heimat. Wat me beperkt, maakt me ook

Volgens Mark Elchardus, emeritus professor sociologie aan de VUB, auteur en opiniemaker, is niemand vrij van hokjesdenken. Alleen hoeft dat geen beperking te zijn, wel integendeel.

In een opiniestuk in De Morgen betoogt Olivier Boehme dat woke en nationalisme meer met elkaar gemeen hebben dan op het eerste gezicht lijkt (DM 12/7). Daarin heeft hij volkomen gelijk. Hij beschouwt ze echter beide als vormen van “hokjesdenken” en het debat over hun onderlinge verschillen als een “heilloze familieruzie”. Dat getuigt van een manier van denken, zo ouderwets en pretentieus, dat ik ze verdwenen achtte.

Kritiek op het bouwen aan collectieve identiteiten, rond bijvoorbeeld natie of seksuele geaardheid, komt van kosmopolieten en liberalen als Boehme, maar ook van marxistisch geïnspireerde auteurs. Die vergeten dan dat de collectieve identiteit die zij belangrijk achten – de klasse-identiteit – ook het gevolg is van een proces van collectieve identiteitsconstructie. Zij gaan er verkeerdelijk van uit dat de groei van een klasse-identiteit een automatisch gevolg is van de positie van de klasse in wat zij de productieverhoudingen noemen. Marxistische auteurs met enig sociologisch inzicht begaan die fout niet. Ik denk bijvoorbeeld aan de grote, marxistische historicus E.P. Thompson en zijn inmiddels klassiek geworden werk uit 1963 The Making of the English Working Class, het maken van de Engelse arbeidersklasse. In het voorwoord tot zijn boek verduidelijkt hij waarom hij voor het woord ‘maken’ koos. “De arbeidersklasse”, zo schrijft hij, “is niet opgestaan op de voorziene tijd zoals de zon dat doet. Zij was betrokken partij bij haar eigen ontstaan”.

Zelfschepping

Dat kan van elke gemeenschap met een duidelijke identiteit worden gezegd: zij is betrokken partij bij haar eigen ontstaan. Dergelijke gemeenschappen maken zichzelf.

Bij dat proces van collectieve zelfschepping keert een aantal elementen steeds terug. Bovenal een eigen interpretatie van het verleden, een eigen geschiedenis. Tijdens de hoogdagen van het klassenbewustzijn werd het verleden in tal van als ‘wetenschappelijk’ gepresenteerde werken voorgesteld als van begin tot einde een klassenstrijd. De overweldigende complexiteit van het bouwen aan samenlevingen werd verwaarloosd: cultuur, ideeën, geloof, overtuigingen, grote denkers en politici, beslissende veldslagen, allemaal van geen tel, enkel de klassenstrijd is bepalend.

Toen dergelijke boeken aanzien genoten, ijverden tal van organisaties voor het verspreiden van die visie op het verleden (en de toekomst). Als het kon, werden overheid en onderwijs daarvoor ingeschakeld. Er is ook steeds het omgaan met de diversiteit die elke collectiviteit kenmerkt en die moet worden overstegen om tot een gedeelde, overkoepelende identiteit te komen. Voor de arbeidersklasse stelde zich concreet het probleem de wever, de schoolmeester, de scheepsbouwer, de schoenmaker, de sjouwer, de mijnwerker… met hun grondig verschillende levens- en denkwijzen toch op te nemen in eenzelfde, overkoepelende identiteit, in “eenzelfde vertoog” zoals E.P. Thompson het formuleert.

Neem een ander voorbeeld, de transseksuelen of transgenders. In elke bevolking vormen zij een kleine groep. Momenteel worden systematische pogingen ondernomen om die uit te bouwen tot een gemeenschap met een duidelijke identiteit. Daartoe dient een diversiteit van ervaringen samengebracht onder eenzelfde overkoepelde identiteit: mannen die vrouw worden, vrouwen die man worden, mensen die het gevoel hebben beklemd te zitten in het verkeerde lichaam, mensen waarvan de geslachtsonduidelijkheid biologisch kan worden vastgesteld en mensen die van oordeel zijn dat biologie niets met geslacht te maken heeft… Om dat te doen wordt gezocht naar een gemeenschappelijke vijand (de ‘witte’, heteronomerende man), wordt gewerkt aan een eigen geschiedenis, aan eigen symbolen, zoals een vlag. De pridevlag combineert de transgendervlag met die van de lgbtq+-gemeenschap. Niet lang geleden wapperde ze over het hele land, zelfs boven onze Nationale Bank.

Bouwen aan een gedeelde identiteit is het middel om een zelfbewuste gemeenschap te worden waarvan de leden ‘wij’ kunnen zeggen, lotsverbondenheid voelen, bereid zijn solidair te zijn met elkaar, elkaar stem te geven in wat zij samen gaan doen. Het is een middel om van een verzameling individuen een werkbare gemeenschap te maken; een gemeenschap die slagkracht heeft, de bekwaamheid de eigen belangen en waarden te verdedigen. Het is een soort uitvergrote teambuilding.

Dat neemt niet weg dat men goede redenen kan hebben om voor bepaalde eerder dan voor andere collectieve identiteiten te kiezen.

We hebben allemaal potentieel evenveel collectieve identiteiten als er collectiviteiten zijn waarmee we verbonden zijn: ons gezin, buurt, beroepsgroep, seksuele geaardheid, sportclub, opleiding, stad, regio, land, Europa, beschaving, de mensheid, alles wat leeft, the birds and the bees, the flowers and the trees… Men kan al die mogelijke collectieve identiteiten op twee dimensies van waardering rangschikken.

De eerste is emotioneel. Hoe sterk voelen we er ons mee verbonden? Beleven we die identiteit als onderdeel van wie we zijn? Voelen we ons persoonlijk gekwetst als over die identiteit iets slechts wordt gezegd? Wat hebben we er uiteindelijk voor over? Niet alle collectiviteiten zijn even belangrijk voor onze identiteit, en waar we onze emoties investeren is ten dele een gevolg van onze persoonlijke levensloop.

Naast die emotionele dimensie is er een tweede, minder subjectieve: hoeveel handelingsbekwaamheid ontlenen we aan de collectiviteiten waarmee we ons identificeren? In welke mate dragen zij bij tot de kans dat we als boreling en kind overleven, dat we gezond kunnen opgroeien, kennis en competenties kunnen verwerven? Welke kansen bieden zij ons om te kunnen ondernemen in een voorspelbare, niet-corrupte omgeving, om te werken op een waardige manier, daarvoor eerlijk vergoed te worden? Welke toegang geven zij ons tot welvaart, tot welzijn, tot veiligheid? In welke mate bieden zij nog bescherming als het minder goed gaat, als we werkloos, ziek of hulpbehoevend oud worden?

Modern nationalisme

Er zijn in het moderne Westen twee soorten collectiviteiten die daarin een doorslaggevende rol spelen: het gezin en de staat. Beide zijn in dat opzicht vandaag veel belangrijker dan religieuze groepen en zeker dan groepen afgebakend op basis van geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid en dergelijke. De meeste mensen beseffen dat. In de Europese landen voelen zij zich sterk verbonden met hun gezin en met hun natiestaat. Met de uitzondering van de mensen die heel rijk geboren zijn, is de staat overigens belangrijker voor de handelingsbekwaamheid dan het gezin.

Die vaststelling pleit voor democratische, moderne vormen van nationalisme. Het is gewoon verstandig je emoties te investeren daar waar je handelingsbekwaamheid, je welvaart, welzijn en veiligheid vandaan komen. Dat getuigt ook van verantwoordelijkheidsbesef. Onderzoek toont aan dat landen die er in slagen een gemeenschap te vormen, het beter doen. Het economisch beter doen, meer performante overheden hebben, beter de uitdagingen aankunnen waarmee zij worden geconfronteerd, minder geweld en repressie kennen. Die landen doen het beter omdat hun bevolking lotsverbondenheid voelt, bereid is tot solidariteit, bereid is te luisteren naar elkaar, elkaar stem geven in wat zij samen gaan doen.

Een vergiftigde nalatenschap van de koloniale periode is precies dat in verschillende landen de grenzen die vanuit Londen en Parijs werden getrokken, leidden tot nationale territoria met een mate van etnische, culturele diversiteit die het bijzonder moeilijk, haast onmogelijk maakt gemeenschap te vormen. Die landen betalen daar nog steeds een zware, vaak bloedige prijs voor. Tal van mensen leven er in constante angst voor de milities die er rondtrekken, gedreven door etnische haat en het gemakzuchtige, gewelddadige zoeken naar rijkdom. Verstandigere grenzen, meer homogeniteit binnen die grenzen, meer gemeenschap, meer discipline ook, het zou een zegen zijn voor die bevolkingen.

Er is dus wel degelijk een duidelijke overeenkomst tussen woke en nationalisme: beide bouwen aan een collectieve identiteit met de bedoeling een verzameling mensen te vormen tot een gemeenschap die haar belangen en waarden kan verdedigen. Er is echter ook een hemelsbreed verschil. De collectieve identiteiten gebouwd rond geslacht, seksuele geaardheid en andere particuliere eigenschappen willen geen handelingsbekwaamheid genereren, maar rechten herdefiniëren. Als overkoepelende identiteit kiest iedereen daarom beter voor nationalisme dan voor die particuliere identiteiten. Dat is een keuze voor meer handelingsbekwaamheid voor iedereen. Een keuze voor een beleid dat gericht is op het genereren van welvaart, welzijn en veiligheid, niet enkel op het verdelen ervan.

Het is niet correct, zoals Boehme dat doet, het bouwen aan een collectieve identiteit rond geslacht of seksuele geaardheid of genderkeuze meteen gelijk te stellen aan woke. Een sterke collectieve identiteit gebouwd rond die eigenschappen is op zich niet problematischer dan de verbondenheid die velen voelen met hun stad, provincie of beroepsgroep. En die particuliere identiteiten kunnen daarenboven emanciperend werken, inderdaad rechten herdefiniëren op een manier die meer mensen waardigheid geeft.

We dienen wel vast te stellen dat hun identiteitsconstructie vandaag sterk georiënteerd wordt door het woke-denken. Daardoor neemt het al te vaak verdrukkende vormen aan. Woke laat binnen de collectieve identiteit weinig ruimte voor diversiteit, voor vrije meningsuiting. Mensen van kleur die opvattingen hebben die de wokerds of progressieven niet zinnen, worden ontaard geacht. Assita Kanko bijvoorbeeld, wordt naar eigen zeggen soms een “bounty” genoemd - zwart vanbuiten, wit vanbinnen - omdat zij de woke-overtuigingen niet deelt. Homoseksuelen moeten woke denken of zijn geen echte homoseksuelen. Dat soort racisme doet aan dat van de nazi’s denken.

Men kan het streven naar emancipatie van groepen afgebakend op basis van geslacht, seksuele geaardheid, genderkeuze en dergelijke echter geenszins gelijkstellen aan de excessen van woke, evenmin als men het hedendaagse gemeenschapsdenken en nationalisme kan gelijkstellen aan de totalitaire vormen ervan. Blijkbaar krijgt Olivier Boehme dat inzicht maar moeilijk verwerkt: niet elke liberaal is Pinochet, niet elke socialist is Stalin, niet elke transpersoon is woke en niet elke nationalist is Hitler.

Kaal mensbeeld

De meest invloedrijke kritiek op het bouwen aan collectieve identiteiten komt nog steeds uit liberale of neoliberale hoek. Dat wordt mooi geïllustreerd door een recent rapport van de Wereldbank (Migrants, Refugees and Societies. World Development Report. World Bank Group, 2023). Volgens de Wereldbank is de enige collectiviteit waarmee we echt rekening moeten houden de mensheid in haar geheel, en is er slechts één verschil tussen de mensen dat telt, de marktwaarde van hun arbeid. De Wereldbank wil, over alle grenzen heen, mensen verplaatsen naar landen waar hun arbeid productiever kan worden ingezet dan in hun thuisland.

Het ideaal is een wereld zonder grenzen: “vrij verkeer van mensen is het sleutelelement voor het efficiënt functioneren van de globale economie”. In het geval van de Wereldbank wordt die positie geïnspireerd door neoliberalisme, we zien echter hetzelfde pleidooi voor open grenzen bij tal van progressieve en zelfs bij linkse mensen. Wat zij met de neoliberalen gemeen hebben, is een kaal mensbeeld: mannen, vrouwen, kinderen, ontdaan van eigenheid, ontdaan van hun beschaving, van hun waarden, van hun geloof en overtuigingen, volkomen ontworteld, extreem geflexibiliseerd, overal inzetbaar, als een brij die men overal kan ingieten en die overal inpast. Kortom, mensen echt bevrijd van hokjesdenken.

Dat schrale mensbeeld zegt me niets. Geef mij maar de hokjes van mijn beschaving, van het Westen, van mijn seculiere staat, mijn verzorgingsstaat, mijn opleiding… zelfs het hokje van het heimatgevoel, de stijl van huizen waarin ik mijn medeburgers herken, de landschappen waarin ik de echo van hun beschrijving hoor als ik wandel langs “weiden als wiegende zeeën”, “langs der beekjes boord”. Dat alles kleurt en beperkt mijn blik als ik naar de wereld kijk, maar wat me beperkt, maakt me ook. Wat te denken van iemand die gelooft dat zijn blik vrij is van hokjesdenken? Waant die zich God? Is hij altijd overal, of is dat gewoon pretentie?