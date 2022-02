Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Een medewerker van De wereld van Sofie belde voor een interview over overwinteren. Ik zei dat wij niet echt overwinteren, dat klinkt zo zeventigplus, dat wij gewoon in de auto stappen en wat zuidelijker, in iets beter licht, onze werkzaamheden voortzetten. Dat was precies wat hij zocht, zei Ward.

Na het gesprek zei ik dat hij de groeten mocht doen aan mijn zus Annemie, die hij als werknemer van Radio 1 wellicht vaker ziet dan ik.

Ik ben de laatste twee jaar hooguit vijftien keer op de redactie geweest, antwoordde hij. Behoudens op Teams zien wij niemand meer.

Jij en ik hebben al goed tien jaar geen werkvloer meer van dichtbij gezien, zei ik tegen mijn vrouw, maar voor sociaal aangelegde mensen moet dit toch erg vervelend zijn, om de term ‘ondraaglijk’ niet te misbruiken. Telkens als je met iemand teamst, heb je het gevoel dat je naar een goudvis in een bokaal kijkt. Zo’n eenzame, die rondjes draait in z’n slaapkamer, waarvan nu één muur als kantoor is ingericht.

Mis jij zo’n werkomgeving ooit?, vroeg mijn vrouw. Voel jij je ooit zo’n vis?

Neen, zei ik. Ik weet niet wat dat over me zegt, maar ik heb amper tien jaar lang collega’s gehad. Dat vond ik best aangenaam, maar vaak werkten ze ook op mijn zenuwen. Ik kan me niet concentreren als er de hele tijd gewandeld en gebabbeld wordt. Geef me een stille schrijfkamer en ik doe het werk van een hele dag in een uur of anderhalf. Dan heb ik heel veel uren over om te dansen en te zingen, met Boef te spelen en heel secuur, met een glaasje Monte Real erbij, de inktvis met zoeteaardappelzalf voor te bereiden die je straks te eten krijgt. Dat is me veel méér waard dan een sociale context. Het zij zo als je dan wat in jezelf gekeerd raakt en wat kluizenaarstrekjes krijgt.

Ik heb altijd dezelfde kleren aan. Als ze vuil zijn, gaan ze in de was en als ze droog zijn trek ik ze opnieuw aan. Pas als ze versleten zijn koop ik er nieuwe. Ik draag nu al maanden een broek van het Belgisch leger, een warm geruit hemd van Jack Wolfskin en een donkergrijze hoody van Superdry. Ik heb maar één paar schoenen, Meindl’s, die ik elk jaar afdraag, en dan koop ik precies dezelfde nieuwe. Ik kan me voorstellen dat mensen dat eigenaardig vinden. Ik voel me lekker in iets dat vertrouwd is.

Het einde van onze winterreis is in zicht. Straks moeten wij weer Frankrijk door, het land der Fransen, hun wijsneuzige oeverloosheid op de radio, hun cuisines fermées, hun ah bah oui ah bah non, bien sûr c’est pas normal, om vervolgens de lente af te wachten in de vertrouwde weidsheid van de Oostkantons, waar vast de veldmuizen zich nu afvragen waar de zwarte pelsen duivel naartoe is die hen elke ochtend naar het leven stond, en die het op zijn eerste grote reis werkelijk voortreffelijk heeft gedaan. Elke middag genoot hij van de zon, aan onze voeten onder de terrastafel, hopend dat wij tapas met kip hadden besteld en niet van die vieze schelpjes.