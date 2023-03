Geef de Vlaamse boer een duurzame toekomst. Wallonië wijst de weg

Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, beschreef het Vlaamse landbouwbeleid op deze pagina’s als een steeds hoger wordende lasagne van beslissingen en beperkingen (DM 28/2). Hij heeft overschot van gelijk. Uit zijn bijdrage aan het debat blijkt eens te meer dat boeren recht en nood hebben aan duidelijkheid, liever vandaag dan morgen. Maar in zijn analyse vergist hij zich van vijand en van vriend. De lasagna is een product van zestig jaar landbouwbeleid van de cd&v. Van gemodder zonder visie. Het kan en moet anders.

Vlaanderen heeft alle kaarten in handen om boeren als Hendrik Vandamme en zijn jongere collega’s een mooie toekomst én een leefbaar inkomen te bieden. Maar dan moet men durven kiezen voor onafhankelijke, grondgebonden landbouw die lokale, duurzame en gezonde producten levert. Dat zo’n visie vruchten afwerpt, toont Wallonië. Daar werd resoluut gekozen voor 30 procent biolandbouw tegen 2030 en daar worden serieuze budgetten tegenover gezet. Momenteel produceert 15 procent van alle landbouwers daar al biologisch, in Vlaanderen slechts 3 procent.

Ook in de keuze voor de korte keten wijst Wallonië de weg door ruimhartig te investeren in een voedselinfrastructuur op maat van de korte keten, met coöperatieve voedselregio’s, streekwinkels, markten, magazijnen, verwerkingspunten en slachthuizen. Van de speciaalzaak om de hoek tot de boerderij aan de rand van de stad. Kortere voedselketens zorgen voor minder voedselkilometers, een eerlijke prijs voor de producent en vergroten het voedselbewustzijn.

Ook in Vlaamse steden zoals Gent en Leuven wordt geïnvesteerd in die coöperatieve aanpak. Vlaamse landbouwers zouden de hofleveranciers kunnen worden van de 7,5 miljoen mensen die in Vlaanderen en Brussel wonen. Het Vlaams Parlement keurde, onder impuls van Groen, een volledig actieplan voor de uitbouw van de korte keten goed, maar landbouwminister Jo Brouns (cd&v) maakt geen aanstalten om dit om te zetten in beleid.

Plantaardig produceren

Terecht stelt Vandamme ook dat voedsel strategisch en essentieel is. Juist daarom moeten we elke schakel in de ketting bekijken. Een intensieve veestapel maakt ons sterk afhankelijk van de invoer van dure en milieubelastende soja om dieren mee te voederen. Door meer plantaardig te produceren worden we pas echt onafhankelijk.

Ook op dat vlak maakt de Vlaamse regering haar huiswerk niet. Voor de zogenaamde eiwitstrategie, die een omslag van dierlijke naar plantaardige eiwitbronnen in ons dagelijks dieet moet tewerkstellen, heeft minister Brouns slechts 3,5 miljoen euro weggezet; niets tegenover het budget dat voorzien is voor de programmatische aanpak stikstof van maar liefst 3,6 miljard.

Om die Vlaamse eiwitstrategie een boost te geven legde onze partij een eiwittransitieplan neer in het Vlaams Parlement. Daarin staan lokale productie en innovatie centraal, en zo versterken we de positie van de Vlaamse landbouwers in de voedselketen.

Ten slotte ontbreekt het op vlak van landbouwgrond aan beleidsvisie bij de cd&v. Boeren zijn niets zonder goede grond. Maar die grond wordt fel bevochten. Elk jaar verdwijnt er meer dan 2.000 hectare landbouwgrond onder asfalt en beton. Vrijgekomen hoeves met aanpalende riante tuin zijn gegeerd bij gezinnen die willen genieten van de troeven van het platteland en hun nieuw verworven moestuin. 105.000 hectare of 33 procent van alle weilanden wordt ondertussen in beslag genomen door manèges en paardenhouderijen. Als gevolg van die evoluties zijn de prijzen van landbouwgrond in tien jaar bijna verdubbeld. Startende landbouwers vinden geen grond en boeren die willen uitbreiden kunnen niet concurreren met particulieren die een hectare grond willen aankopen voor hun paard.

Torenhoge drempels

Net als wij maakt Vandamme zich zorgen over de grote aantallen landbouwers die er de brui aan geven: twee landbouwbedrijven per dag en 43 procent sinds 2000. De cijfers spreken boekdelen over hoe het cd&v-beleid familiale landbouwbedrijven uit de markt duwt en enkel mastodonten laat overleven. Dát is de ware bedreiging voor onze voedselbevoorrading. Niet een nieuw mestactieplan, een stikstofakkoord of een landbouwbeleid dat meer inzet op verweving van landbouw en natuur.

Nochtans staat er een generatie opgeleide landbouwers klaar om te starten. Maar voor hen zijn de drempels torenhoog. Landbouwgrond is bijna onvindbaar en onbetaalbaar geworden. De opstart van een landbouwbedrijf vraagt grote investeringen, terwijl het inkomen zeer onzeker is. Tel daar de lange werkdagen en grote administratieve last bij op. Ook deze jonge boeren moeten toekomstperspectief en rechtszekerheid krijgen.

De Vlaamse landbouwtoekomst is enkel zeker als we nu duurzaam kiezen, voor een landbouw- en voedingssysteem waarin smaak, identiteit en waardering voor onze boeren én voor onze bodem centraal staat. Landbouwers zijn voedselvoorzieners, maar ook landschapsbouwers. Een volwaardige visie op landbouw verzoent die twee belangrijke rollen en geeft boeren er de inkomsten en waardering voor die ze verdienen.