Gedrag als catcalling, achtervolging of langdurig intimiderend oogcontact heeft niets te maken met uiterlijk, wel met macht

Katrin Swartenbroux is journalist.

Als er al een woord bestaat voor het gevoel dat je overvalt wanneer iets dat al decennialang deel uitmaakt van je leefwereld plots een naam blijkt te hebben, dan is het vast bedacht door de Duitsers. Toch werd mijn meest recente confrontatie met het fenomeen me voorgeschoteld door een twintiger uit New York. Het ‘subwayshirt’, verdorie.

Ik haal het al jaren elke zomerochtend uit de kast. Het is meestal, daadwerkelijk, een hemd, maar soms ook een cardigan of een licht regenjasje, maar nooit een jeansvest, want dat prop je niet zo makkelijk weg eens je van de tram gestapt bent. Subwayshirts zijn alle kledingstukken die je gebruikt om jezelf te bedekken op het openbaar vervoer, de ondoorzichtige beschermfolie die je vlees niet enkel tegen bacteriën (zo’n blote rug op een metrozitje? Gruwelen!) maar vooral tegen blikken en begerige lichaamsdelen moet beschermen. Een dunne laag tegen wat zichzelf de beschaving durft te noemen.

‘Gewoon lekker dragen wat je wil’ oogt vooral mooi in de spiegel van je eigen slaapkamer, want het menselijk lichaam bestaat jammer genoeg niet in een vacuüm. Al te vaak lijkt een lijf publiek bezit, vrij om te bespuwen, te bepotelen en te becommentariëren. En dus haal je alles, of toch één kledingstuk extra, uit de kast om je ertegen te wapenen.

Voorlopig flitsen er onder de hashtag subwayshirt alleen nog maar jonge vrouwen over mijn scherm, maar grensoverschrijdend gedrag valt uiteraard niet enkel hen te beurt. Daags na de Pride druppelen de anekdotes binnen van mensen die onderweg van en naar de Pride (of gewoon, onder hun selfie op social media) werden uitgejouwd vanwege hun kleding. Een mens mag denken dat we een vrij land zijn, of toch op zijn minst een land zijn waarin iedereen zou moeten kunnen dragen waarin die zich goed voelt, hoe verhullend, nietsverhullend of genderbevestigend die outfit ook moge wezen, maar dan hebt u vast geen Twitter-account. En dus lijkt een subwayshirt triest, maar verdedigbaar.

Een kledingstuk presenteren als oplossing is echter koren op de molen van critici, en bovendien nogal nutteloos, wanneer kleding eigenlijk het probleem niet is.

De drijfveer voor gedrag als catcalling, achtervolging of langdurig intimiderend oogcontact, zo blijkt uit onderzoek, heeft voor de daders immers niets te maken met uiterlijk, maar met macht. Dat die macht nog al te vaak uitgeoefend wordt op jonge vrouwen, trans personen of queers, is dan ook waanzinnig veelzeggend over hoe ‘gelijkwaardig’ deze samenleving werkelijk is.

Het is, onder andere, waarom initiatieven als Pride broodnodig blijven, en waarom sommigen er ook een punt van maken om daar extravagant gekleed aan deel te nemen. Het is ruimte innemen en soms zelfs ruimte opeisen, en daarmee ook bestaansrecht. Niet ‘kijk naar mij’. Vooral ‘zie mij’. De woorden bestaan al, maar niemand lijkt te luisteren.