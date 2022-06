Geachte heer Jambon, de toekomst van het Vlaamse theaterlandschap maakt ons bezorgd

Mijnheer de minister van Cultuur,

Geachte heer Jambon,

De toekomst van het Vlaamse theaterlandschap en dus van onze tewerkstelling maakt ons bezorgd. Het structurele tekort aan Vlaamse overheidsinvesteringen in de sector, het negatieve advies voor Toneelhuis en de kritiek op het beleid van NTGent nopen ons tot het schrijven van deze brief.

Wij stellen al langer vast dat er in de theatersector een tweedeling groeit tussen hen die garant moeten staan voor artistieke inhoud en hen die moeten instaan voor omkadering.

Het lijkt ons vanzelfsprekend dat artiesten in het centrum staan; ondersteund door zakelijke, technische, logistieke en administratieve krachten.

De laatste jaren doet zich echter, zeker in de grote huizen, een zorgwekkende verschuiving voor. Artiesten worden geïnstrumentaliseerd in dienst van de omkadering. Zij ‘maken’ het huis niet langer maar ‘vullen’ het. Zij moeten er als het ware voor zorgen dat de omkadering aan het werk kan blijven.

Die omkadering lijkt ondertussen ook enkel maar te groeien. Dat nieuwe decretale verplichtingen voor kunstinstellingen in het algemeen en grote huizen in het bijzonder daar mede verantwoordelijk voor zijn, begrijpen we.

Grote huizen moeten vandaag met minder geld heel wat meer dan ‘toneelspelen’: de aandacht voor de stedelijke context, voor de diversiteit van de artiesten én van het publiek, voor participatie en inclusie enzovoort, vragen meer tijd, specifieke kwalificaties en dus extra mensen. Zij heten nu, niet toevallig: stadstheaters en niet langer repertoiregezelschappen.

Cynisch

Wat we niet begrijpen, is dat al dit “omkaderende personeel” doorgaans vaste of langlopende contracten aangeboden krijgt, terwijl steeds minder artiesten voor een zo kort mogelijke periode geëngageerd worden. Dat in crisistijden het vaste personeel in dienst blijft, terwijl er bespaard wordt op de artiesten is daar een logisch maar cynisch gevolg van. Zij hoeven immers niet ontslagen te worden, hen simpelweg niet engageren volstaat. (Hetzelfde geldt trouwens voor freelancetechnici).

Wat dreigt over te blijven, is wat men cynisch een waterhoofd noemt. Een schouwburg met een topzware omkadering maar met nauwelijks artiesten aan het werk. Voor alle duidelijkheid: we pleiten niet voor een terugkeer naar het oude systeem van een groot vast spelersgezelschap. We pleiten wel voor meer middelen voor artistieke tewerkstelling en de garantie dat een aantal artiesten (acteurs, regisseurs, ontwerpers,...) worden opgenomen in het vaste kader. Omwille van werkgelegenheid ja, maar ook omwille van de noodzakelijke stem van de kunstenaar in de besluitvorming van een groot theaterhuis.

Het risico is anders groot dat een voetbalploeg overblijft met een vaste staf van directie, kinesisten en publiciteitsmedewerkers, maar helaas geen spelers of wedstrijden. Van voetbalplezier is er dan geen sprake meer, niet voor de spelers en al evenmin voor de toeschouwers.

Vriendelijke groeten,

Johan Van Assche, De Acteursgilde