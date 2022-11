Geachte heer De Croo, was dit echt een toespraak van uw hand?

Geachte heer De Croo, Geachte eerste minister,

Ik ben bijna 70, grootouder en zeer bezorgd. Niet voor mijzelf – ik heb het eeuwige leven niet – maar voor mijn kinderen en kleinkinderen. Ik ben bezorgd over de manier waarop het klimaat in een ijltempo verandert, veel sneller dan wetenschappers voorspeld hebben. De IPCC-rapporten spreken boekdelen.

Ik volg al langer de internationale klimaatconferenties, telkens in de hoop dat de wereldleiders tot overeenkomsten komen om dit radicaal aan te pakken.

De inleidende speeches van de aanwezige politici geven een goed beeld van hoe de leiders kijken naar dit probleem en hoe ze het willen aanpakken. Vanzelfsprekend heb ik met interesse naar uw toespraak geluisterd.

Randdiscussie

Er overviel mij een waar déjà-vugevoel. Herinnerde mij de discussies bij de eerste acties van de klimaatjongeren, waarmee de aandacht meteen afgeleid werd naar een randdiscussie: “Is het wel verantwoord dat jongeren spijbelen voor het klimaat?”

In de vijf minuten die u waren toebedeeld om de wereld toe te spreken, haalde u twee keer uit naar de klimaatactivisten, die kunstwerken ‘beschadigen’ of ‘vernietigen’.

Dit is in de eerste plaats niet correct. De actievoerders besmeurden glasplaten voor de kunstwerken met verf, of gooiden er soep over, of lijmden zich eraan vast. Zij beschadigden geenszins de kunstwerken zelf. Het is zeker niet de beste vorm van actievoeren, het idee alleen al dat de kunststukken zelf beschadigd zouden geraken, is hallucinant.

Wanhopige poging

Dit soort acties kunnen enkel begrepen worden als een wanhopige poging om beleidsmakers op te roepen werk te maken van een doorgedreven klimaatbeleid. Ik vrees dat uw reactie deze mensen nog verder zal drijven naar nog meer spectaculaire acties.

Erger is dat dit soort randdiscussies andermaal het gesprek wegvoert van de grond van de zaak. De mens is de oorzaak van de klimaatverandering en het is de mens die dit zal moeten oplossen. Het laatste IPCC-rapport was hierover zeer duidelijk. Het is hoogdringend tijd om een doortastend klimaatbeleid te voeren.

Wat me nog meer opviel, is wat u niet gezegd heeft. Geen woord over CO 2- uitstoot of hoe deze te beperken. Wel over klimaattechnologieën, die ‘veelbelovender zijn dan ooit’. Gelukkig maar, we gaan ze erg nodig hebben, maar technologie alleen gaat het klimaatvraagstuk niet oplossen. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet aan een snel tempo afgebouwd worden.

Als ik als burger naar u luister, dan hoef ik mij geen zorgen te maken over broeikasgassen, de technologie zal dat wel oplossen. Het ware probleem zijn de klimaatactivisten met hun extreme acties.

Ik begrijp niet wat er gebeurd is. U bent een leider die het hoofd weet koel te houden, ook in zeer moeilijke omstandigheden. Dat heeft u de voorbije jaren ruimschoots bewezen. Was dit echt een toespraak van uw hand? Of heeft u per vergissing een voorbereidend kladje gekregen en was er geen kans meer om dit te corrigeren? Het kan de besten overkomen, ook VN-secretaris-generaal António Guterres was een verkeerde speech aan het voorlezen. Maar hij herpakte zich.

Met vriendelijke groeten,

Ludo Heselmans, Turnhout