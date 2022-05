Jeroen Olyslaegers is columnist.

Ge zit op het terras van de Antwerpse Boer van Tienen en ge lijkt omgeven door een verhaal. Twee jonge dames lopen synchroon voorbij op zwarte hoge hakken en in dezelfde outfit. Twee oude venten achter u lachen de wereld uit met een rokershoest. Ge kijkt naar een raadselachtige film waarin van alles gebeurt dat ge tracht te vatten. Ergens diep in u begint een lach te kietelen. Want ge wordt dra zelf een personage, onnozelaar. Ze zijn uw oorlogsroman Wil aan het verfilmen en de regisseur vroeg of ge geen cameo wilde doen, wat wil zeggen: een knipoog worden. Vorige week zijt ge al een jarenveertigpak gaan passen. Ge wordt deze week verwacht verkleed op een ouderwetse tram te zitten. Ge zult uzelf niet mogen verraden door letterlijk een knipoog te geven aan de camera. Ge zult vrijwillig worden wat ze u vragen: een schrijver die een zwijgend personage speelt in de verfilming van zijn boek, een die doet of hij van niks weet, omgeven door een filmploeg. Het leven zelf schenkt een knipoog.