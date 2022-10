Jeroen Olyslaegers is columnist.

Ge zijt de dood van uw vader beu. Gisteren is hij vierentwintig jaar geleden overleden en ge zijt het kotsbeu, die dood, dat niks dat alles wil zijn. Het is niet dat gij zoveel lijden elke dag torst of dat het gemis u traag verstikt. Een spook is uw vader evenmin, al was hij dat enkele jaren wél en hebt ge dat spook daarover moeten aanspreken, waarna het beter werd. Maar na een tijd werd die vaderdood dan weer een sluipschutter, een fratsenmaker, een klein kind dat zich verstopte en betrapt wilde worden, iemand die zich veel te laat en ongewenst op een feest meldde, een beest in een zwarte kist die ge niet wenste open te maken uit schrik dat het een onderwereld zou blijken waarin ge misschien graag verdween. Ge zijt het zo beu als kouwe pap, die verjaring van die vaderdood. Ze zeggen dat ge de dood een plaats moet geven. Hou toch op… Soms zit de dood overal en hebt ge zélf nauwelijks plaats. Ja, gelukt. Daar is de humor weer, gelijk de suiker bij uw bord kouwe pap. En beneden zingt de Nimf.