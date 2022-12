Jeroen Olyslaegers is columnist.

Ge krijgt de vraag of ge u als schrijver bedreigd voelt door een Artificiële Intelligentie die nu in staat blijkt om alles te schrijven in wat voor stijl ook. Is dat wel een vraag of eerder een uitnodiging om schrik te hebben? Als ge zegt geen schrik te hebben, wordt ge sowieso beschuldigd van niks te weten. Onlangs zei een AI-kenner tegen u: ‘You ain’t seen nothing yet.’

Op een metafysisch niveau is dat ongetwijfeld een leidraad voor het leven. Ge weet nooit wat er op u afkomt en maakt uzelf wijs dat wel te weten. Maar de kenner die u vertelde niks te weten, bood alleen maar een scenario aan waar morgen elk schrijfwerk door een artificiële auteur werd gedaan. Daar gaan we naar toe! Angst is grillig, maar reflecteren over dreiging blijkt altijd rechtlijnig. Een kwartier later begon diezelfde vriendelijke en intelligente mens over ufo’s te praten en dat hun bestaan dra zal worden bewezen. Voor u ontmijnde dat zijn kennis niet. Hij was gewoon onvoorspelbaar menselijk, ook al zag hij dat zelf niet.