Jeroen Olyslaegers is columnist.

Kan dat, in het openbaar praten als een verkrachter? Een mens zou peinzen dat dit in deze tijden helemaal niet meer kan. Maar de heer Trump doet dat, of hij nu schuldig is of niet. Hij praat als een verkrachter. Toen een vrouw deze week getuigde over hoe hij haar in de jaren negentig heeft betast en gepenetreerd in een pashokje, heeft Trump laten weten dat ze liegt want ze heeft niet geschreeuwd tijdens wat volgens hem niet heeft plaatsgevonden. Zover zijn we dus. Geen piep geslaakt? Niet gebeurd. Onschuldig. Wacht even. En gij dan? Hoe zit dat met uw eigen oordeel? Ge zegt zomaar dat die mens praat als een verkrachter. Wat dus wil zeggen dat ook gij zijt verruwd. Dat heeft die toxische mens veroorzaakt: dat ge hem niet anders kunt zien dan een toxische mens. Ge vraagt u af hoe diep het gif zit dat die man heeft verspreid in ieder van ons, gelijk pfas. Net zoals die forever chemicals in ons lijf weten we er geen blijf mee. We krijgen het niet verwerkt. Dat is wat haat doet.