Jeroen Olyslaegers is columnist.

Heel de dag zat er een wolk in uw hoofd. Ge hebt u aan de keukentafel ertegen verzet met stevige thee, vervolgens hebt ge ze trachten te verjagen – och zenfooraap van achter de kast – op uw meditatiemat, door het lezen van een spannende Stephen King, het nemen van een korte, koude douche en enkele wensen over een giga-orgie. Niks heeft geholpen. Maar toen ge eindelijk ergens las dat we misschien wel midden in een geomagnetische storm zaten vanwege een zeer actieve zon, zijt ge meteen de tuin ingegaan. Met wat empathie lukte het, iets te goed zelfs. Ge voelde ineens alle planetaire krachten. De zon deed uw kop ontploffen, de maan knaagde aan uw hart, Mercurius deed uw tong raaskallen, Venus kittelde uw prostaat, Mars sloeg op uw bakkes, Jupiter wilde baas spelen en de rest deed ambetant. Ge zijt er niet helemaal bij, zo sprak de Nimf. Niemand is er bij, was uw antwoord. Het stormt! Toen huppelde er een merel door het gras, treiterig zichzelf. Die leek er geen last van te hebben...