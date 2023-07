De strijd van de mens tegen de macht is de strijd van het geheugen tegen het vergeten. Dat leest ge in het Frans op het bijbelpapier van de Pléiadereeks. Ge hebt een deel van de dag genegeerd om dat te kunnen doen, uit eerbetoon voor de nu dode schrijver. De strijd van de lezer tegen het vergeten is de schrijver blijven lezen. Maar is de herinnering wel een betrouwbare bediende van het geheugen? Ge weet in welk antiquariaat ge Kundera op bijbelpapier hebt aangetroffen. Dat weten wordt belaagd door de herinnering aan Lena Olin met een bolhoed op. Ge haalt u dingen voor de geest die weinig met de schrijver hebben te maken, maar alles met een al te jonge geilheid die werd verhit door een romanverfilming. Wat woedt er nu echt? Eerbetoon of nostalgie? Lena met bolhoed of dat heldere Frans op bijbelpapier? Ge leest Kundera en ge belooft hem te blijven lezen. Dat zou hij zelf ironisch hebben gevonden. De wereld eet de dood en vergeet. De lezer eet de vreemde vruchten van het geheugen en verdwaalt.