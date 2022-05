Ge kunt de demonen beter voeden en omhelzen, erkennen waarom ze in uw hoofd bestaan

Jeroen Olyslaegers is columnist.

Ge zijt niet aan het lezen, ge zijt aan het dwalen. Ge staart naar het boek en geen zin komt binnen. Waar zit uw hoofd? Tussen de dijen van de wereld. Dat is wat ge zou willen schrijven, maar de waarheid is het helaas niet. Het dwalen brengt geen genoegen. Er komen wat angsten piepen. Wat bezorgdheden doen een dansje. Uw hand gaat naar uw telefoon. Nu zijt ge aan het scrollen door Facebook. Iemand zegt dat de chaos heerst. Gij antwoordt dat we achterwaarts de tijd lijken in te gaan, dat zaken die we in onze mateloze arrogantie dachten te hebben bezworen, nu komen spoken op nieuwssites en in kranten. De zon komt van achter de wolken en wordt een schijnwerper op uw opengeslagen boek. Uw dwalen stopt. Ge begint te lezen over demonen en hoe het bestrijden ervan niet helpt. Ge kunt ze beter voeden en omhelzen, erkennen waarom ze in uw hoofd bestaan. In ineens voelt ge u door dat boek zo betrapt dat ge schichtig en met tranen in uw ogen over uw schouder spiedt om te zien of er geen demon mee loert.