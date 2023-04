Jeroen Olyslaegers is columnist.

Ge moet een lezing geven te Oostende voor een publiek van actieve senioren. De Nimf rijdt. We vertrekken vroeg. We rijden de snelweg op en vijf minuten later staan we compleet stil. De slagschaduw van de wieken van de windmolen gaat onophoudelijk over de wagen. De sirenes brengen de ambulance, politie, en brandweerwagens. Ge belt naar een van de actieve senioren die u grootmoederlijk verzekert dat ze zullen wachten. Na anderhalf uur wenkt het normale weer. Vooraan ligt een tankwagen op zijn zij, met brandweerschuim op de gelekte benzine. In de wagen naast ons zie ik iemand tikken op zijn foon terwijl hij rijdt. Een van de brandweermannen die we traag voorbijrijden ziet dat en maakt een waarschuwend gebaar. De man achter het stuur drukt het gaspedaal in. Ge krijgt het benauwd omgeven door zoveel wagens tegen dra weer 120 per uur. De wachtenden applaudisseren wanneer ge arriveert. Ge denkt aan die brandweerman en zijn klein gebaar jegens een ander die deed alsof hij geen boodschap nodig had.