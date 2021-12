Gaandeweg leren we leven met het gevaarlijke virus. Dat gaat traag, maar het gaat vooruit

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Uitgerekend op de laatste dagen van het jaar blaast de omikronvariant een nieuwe, vijfde coronagolf omhoog. De timing is toeval, maar ook op een ietwat wrange manier symbolisch. We zijn het afgelopen jaar weer veel meer met dat vervloekte virus bezig geweest dan ons lief was.

Dat was anders voorspeld. Verwachtingen over ‘roaring twenties’, het Rijk der Vrijheid en knaldrang klinken vandaag als verre herinneringen. Ditmaal trekken we het nieuwe jaar in met meer onzekerheid. Nog altijd geeft omikron niet al zijn geheimen prijs. Grote uitspraken, optimistisch of pessimistisch, zijn uit den boze. Er zijn goede redenen om te denken dat de nieuwe variant minder mensen ernstig ziek maakt, zeker na hervaccinatie. Toch blijft voorzichtigheid geboden.

Onzekerheid hoeft niet deprimerend te zijn. Het is, achteraf bezien, wijzer om met onzekerheid te leren omgaan dan om hoge verwachtingen te scheppen die door veranderende omstandigheden toch weer uitdraaien op teleurstelling.

Onzekerheid betekent ook dat zaken kunnen evolueren. Inzichten kunnen voortschrijden. Weinigen hadden gedacht dat er na een eerste vaccinatieronde zo snel een tweede campagne zou nodig zijn. Mogelijk wordt een ‘booster’ de komende jaren nog een tijdje, welja, vaste prik. Is dat erg? Een levensbedreigende, besmettelijke ziektegolf lijkt me nog altijd erger.

Er zijn nog wel meer zaken geëvolueerd, ook ten goede. Het is een schrale troost voor wie zijn geld verdient met het bijeenbrengen van grote groepen mensen, maar een harde lockdown heeft dit land in het voorbije jaar niet meer gekend. Zeker is niets, maar de hoop is gerechtvaardigd dat zo’n ingrijpende vrijheidsbeperking ook niet meer nodig zal zijn. Dat hebben we mede te danken aan een redelijk succesvolle vaccinatiecampagne, ook in de tweede ronde.

Zo evolueren we toch naar een samenleving die leert zich aan te passen aan de aanwezigheid van een besmettelijk virus. Dat gaat frustrerend traag en loopt niet in één rechte lijn - wie weet wat Covid-19 voor ons nog in petto heeft. Maar het gaat wel degelijk vooruit. Je zou kunnen zeggen dat de hoop voor het volgende jaar realistischer en haalbaarder is dan de wat naïeve hoop van 365 dagen geleden.

Aanpassen wil wel zeggen dat we wellicht nog even dingen zullen moeten blijven doen die we liever niet willen doen. Een zelftestwisser in de neus stoppen, nog maar eens een vaccinafspraak maken, leef- en werkruimtes goed verluchten, een veilig mondmasker dragen, ons gedrag en ons zorgsysteem afstemmen op de epidemische seizoenen.... En de hele wereld vaccineren, dat moet ook gebeuren.

Wat echt hoop geeft, is dat tot dusver een zeer grote meerderheid van de mensen ook bereid is om, ondanks de sleur en het gezeur, die moeite ook echt te willen doen.

De redactie van De Morgen wenst u en al uw geliefden een prettig, gezond en zo spetterend mogelijk jaar toe. Bij leven en welzijn.