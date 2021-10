Gaan onze politici weer wachten tot het huis in brand staat? Dit stopt niet als niet iedereen gevaccineerd wordt

Ondertussen zijn we bijna twee jaar ver in een van de grootste wereldwijde crisissen van de laatste jaren. In het gewone leven lijkt het alsof er niets meer aan de hand is, maar de verwachte vierde golf is duidelijk begonnen.

In het ziekenhuis blijven gelukkig nog steeds dezelfde regels gelden. De maskers blijven op, afstand wordt bewaard en nog steeds is er een beperking op bezoek. Opgenomen patiënten worden nog steeds getest op covid. De vaccinatiegraad onder het personeel is 95 procent. Dat klinkt fantastisch, maar wil zeggen dat ook 5 procent van het ziekenhuispersoneel zich niet wil laten vaccineren.

Ik ken er persoonlijk maar één en ik wil zelfs niet weten waarom. Want er zijn bijna geen goede redenen om het niet te doen. Allergie tegen het vaccin waar geen remedie voor bestaat komt voor in één op één miljoen gevallen, dat zijn elf mensen in België. Andere redenen gaan van geloofsovertuiging over complottheorieën, het ontkennen van covid, of wantrouwen tegenover de wetenschap, tot denken dat zij er persoonlijk niet erg ziek van zullen worden.

Voor sommigen zal dit een dodelijke vergissing blijken. Soms zijn het spirituele zielen die vinden dat de natuur zijn gang moet kunnen gaan, maar dikwijls zijn het ook gewoon betweters of pseudo-intellectuelen die denken alles beter te begrijpen dan professionals die al jaren met niets anders bezig zijn. Het voelt aan alsof we deze mensen ook nog moeten overtuigen dat de aarde rond is.

Men sprak over verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel deze zomer, en dat werd ook geadviseerd door expertencomité GEMS, maar het is nog steeds niet in de praktijk gebracht. Het zorgpersoneel dat nu nog niet gevaccineerd is, zal dat waarschijnlijk ook niet meer spontaan laten doen tenzij er een verplichting komt. Naar mijn mening is het een plicht om anderen te beschermen als je in de zorg wil werken, en heeft zorgpersoneel niet het recht om patiënten bloot te stellen aan het risico op besmetting omdat ze zich niet willen laten vaccineren. Ik begrijp niet dat daar nog enige discussie over bestaat. Het verheugt me te horen dat ZNA beslist heeft geen ongevaccineerden meer aan te werven. Hopelijk volgt de rest van de ziekenhuizen.

Het is niet alleen het zorgpersoneel dat volledig gevaccineerd moet worden. Dit is een crisis geworden van niet-gevaccineerden die zorgen dat het virus onder hen blijft circuleren, en af en toe ook overspringt naar gevaccineerden en zo telkens nieuwe en mogelijk nog meer besmettelijke varianten genereert. Dit stopt niet als niet iedereen gevaccineerd wordt. Antivaxxers en vaccintwijfelaars gedragen zich als fundamentalisten, totaal niet vatbaar voor rede, en ik word er razend van. Het is zoals mensen die koppig roken in andermans huis en bij kinderen. Dat aanvaardt toch ook niemand meer?

Het wordt tijd dat ze zich ook verantwoordelijk beginnen te voelen voor de nieuwe golf (of golven) die eraan komt (komen). Ze vinden dat ze het recht hebben over hun eigen lichaam te beslissen maar door hen zullen reguliere ingrepen terug on hold gezet moeten worden. Het zijn ook zij die ervoor zorgen dat er, behalve zijzelf, ook enkele wel gevaccineerde mensen bij wie vaccins minder goed werkten, zoals transplantpatiënten, immuungecompromitteerden en ouderen, op intensieve zorgen belanden. Het zijn ook zij die zullen zorgen dat het bezoek in het ziekenhuis weer meer beperkt zal worden.

Op honderdduizenden vaccins bij jongeren (en miljoenen wereldwijd) werd er geen enkele belangrijke bijwerking gezien (met uitzondering van een voorbijgaande myocarditis). Er is dus eigenlijk geen goed excuus om jezelf of jongeren niet te laten vaccineren. Hopelijk komt ook snel de beslissing om kinderen te laten vaccineren, want zij zijn nu de motor van de epidemie en nemen het dan weer mee naar de ouders en grootouders. Sommige politici lijken er nogal gerust in, maar ze zouden toch geleerd moeten hebben uit de vorige golven dat de ziekenhuisopnames en de IC-opnames weken achterlopen op de toenemende besmettingen. Willen ze weer wachten tot ‘het huis in brand staat’ vooraleer ze maatregelen nemen?

Aangezien een algemene verplichting, in tegenstelling tot een verplichting voor het zorgpersoneel, juridisch waarschijnlijk niet mogelijk is, zal het algemeen invoeren van een coronapas de enige manier worden om de vaccinatiegraad, en niet alleen in het Franstalige deel van ons land, op te drijven. Maar het zou goed kunnen dat verplichte vaccinatie gewoon de regel wordt.

Vlaanderen staat bovenaan wat betreft de bereidheid tot vaccinatie. Dit is iets waar we trots op kunnen zijn. Maar de huidige golf toont aan dat we moeten gaan naar bijna volledige vaccinatie. En de rest van het land, en de wereld, moet volgen.