Ga lekker met pensioen, meneer de president

Fijn, grof en onbesneden: Frederik De Backer blikt terug op de week. ‘Tachtig is het nieuwe vijfenzeventig.’

Joe Biden is als een pot honing: hij blijft lang goed, maar nu ook weer niet eeuwig. Een heel verschil met voorganger Donald Trump, die weliswaar ook op een pot honing lijkt, maar dan omwille van de kleur, de vorm en de mate van zelfbewustzijn.

De president kondigde deze week aan dat hij mikt op een tweede ambtstermijn. Op eender wat mikken is op die leeftijd al een hachelijke bedoening, maar van eender wat is nog eens vijftienhonderd opeenvolgende dagen de mentaal meest belastende job ter wereld uitoefenen veruit het hachelijkst. De vraag is immers niet of Joe Biden vandaag nog gezond en alert is, al weerklinkt die ook al geregeld, maar of hij dat binnen vijf, zes jaar nog is. Biden is tachtig, op die leeftijd zou je hoofdbekommernis een bord soep moeten zijn.

Dat bedoel ik niet oneerbiedig, welnee. Tachtig is het nieuwe vijfenzeventig. Biden zelf draaft nog kaarsrecht over de grasvelden rond het Witte Huis, en collega-staatshoofden zoals de Kameroense president Paul Biya (90) en de Iraanse grootayatollah Ali Khamenei (84) schenden dagelijks de mensenrechten met het ongebreidelde enthousiasme van een prille tiener. Het kan dus. Maar is het wenselijk?

Als Bidens speeches al niet aan het ruimte-tijdcontinuüm lijken te vreten omwille van de vele oeverloze anekdotes, dan wel omdat hij in zijn eigen woordenbos verdwaalt en de weg maar niet terugvindt. Dat is menselijk en dus vergeeflijk en verschilt op de emmers vitriool na alweer niet zo heel erg van wat de strot van zijn voorganger de mensheid aandeed, maar het krijgt de Xi’s en Poetins van deze wereld niet aan het sidderen.

Biden mag dan geen groot redenaar zijn, evenmin is hij een slechte president. Hij hield en houdt de economie overeind, de werkloosheidsgraad is in twee jaar tijd gedaald van ruim 6 naar 3,5 procent, hij maakte een einde aan de oorlog in Afghanistan, hij zet zwaar in op groene energie en infrastructuur, heeft Oekraïne sinds het begin van de oorlog al om zo’n 70 miljard euro hulp verleend, donderdag nog sloot hij een akkoord met Zuid-Korea ter bescherming voor de buren uit het noorden, enzovoort. Goed, je kan voor veel presidenten zo’n lijstje bijeenharken – zelfs Trump zette weleens een handtekening onder iets dat deugde – maar toch. Biden zit in die ovalen bedoening niet de hele dag wezenloos voor zich uit starend een incontinentieluier te vullen.

Toch heeft maar liefst 70 procent van de Amerikanen het niet op hem begrepen. En als dat niet aan zijn beleid ligt, dan wel degelijk aan zijn imago. Voor de Democratische Partij blijft hij echter de ideale kandidaat om in 2024 Trump te verslaan, mocht die laatste tussen twee hoorzittingen in nog de tijd vinden om ergens een podium met zever te overgieten. Gesteld voor de keuze tussen Biden en Trump blijkt die 70 procent immers te zijn geslonken tot 45 procent. Niet onlogisch, aangezien het in wezen een keuze is tussen ‘opa vertelt’ en ‘opa steekt het kot in brand’.

Het siert Biden dat hij zijn land wil blijven dienen op zijn gezegende leeftijd, in plaats van te kiezen voor de soep. Het presidentieel medisch team houdt het raderwerk wel aan de praat en spuit botox en plant haren in waar nodig, maar voor wat precies? Voor verkiezingsdebatten en speeches en het schudden van handen, voor nog eens honderd keer de vraag van een journalist of hij stilaan niet te oud is voor dit vak?

Ga lekker met pensioen, meneer de president, trek die kandidatuur in en geef een kwieke zestiger het land in handen. Ontfermt u zich over uw kleinkinderen. Het is goed geweest, u heeft het toch maar mooi gedaan. U een eer, ons een genoegen. Let’s finish the job.