Frederik De Backer is columnist.

William Boeva beseft het mogelijk niet, maar hij heeft deze week een nieuw tijdperk ingeluid. Een man met een beperking uitte terecht kritiek op een programma over mensen met een beperking waarover de deelnemers terecht tevreden zijn. De experts staan aan zijn kant, kijkers en families aan die van de VRT. En wat zegt die laatste? “Fuck mensen met een beperking, wij geven om mensen met een beperking.”

De openbare omroep heeft gelijk, ook al heeft hij ongelijk.

Want natuurlijk worden die mensen met downsyndroom opgevoerd als knuffelberen. Hoeveel mensen spreken niet nog steeds van een – vergeef me het woord, het gaat me om de laatste lettergreep – ‘mongoolTJE’, net zoals sommigen het nog steeds over ‘zwartjes’ hebben, of hun dementerende (groot)ouders toespreken alsof ze kinderen zijn? Het mag met de beste bedoelingen gebeuren, het blijft neerbuigend.

Het is niet omdat je mensen met down opvoert, dat je hen emancipeert. Het gaat om de rol waarin je hen opvoert. Mensen met down komen aan bod omdat ze mensen met down zijn. We zien hen niet in het aso of op de werkvloer, of als expert over een bepaald onderwerp die toevallig het syndroom van Down heeft; we zien hen op kamp, twee stappen verwijderd van het Congolees paviljoen op Expo 58. Van achter de omheining kijken we toe hoe leuk ze met elkaar omgaan – o kijk, er is er zelfs eentje verliefd! Schattig.

Het zijn net mensen.

Tegelijk begrijp ik hen en hun naasten. Het lijkt me oprecht een fijne tijd, een waarin ze eens even niet worden nagestaard. Vriendschappen ontstaan en inderdaad, soms is de verliefdheid wederzijds. Wie kan je het misgunnen? Sommige deelnemers zijn helemaal opengebloeid, klinkt het bij familieleden. En uiteindelijk is niemand verplicht mee te doen. Kortom, beide partijen hebben een punt.

Maar de ware schoonheid van dit dilemma schuilt in de zeldzame weigering van een zender zich te laten meeslepen in de controverse. Want Boeva’s open brief is zoveel keer gedeeld en kreeg zoveel likes en zoveel mensen hebben dit en zoveel anderen hebben dat en de VRT moet zich houden aan een quotum van zoveel procent mensen die zo zijn en zoveel die weer iets anders zijn. Al jaren zie je iedere mogelijke organisatie, of het nu een winkel is, een politieke partij, een gazet, een toneelgezelschap of een kaartclubje, slaafs de massa achternalopen. Stel je voor dat ergens een wenkbrauw wordt gefronst.

De VRT maakt iets dat je niet aanstaat? Kijk naar VTM. Een politieke partij vaart een andere koers dan je zou willen? Kleurtjes te over. Dit artikel doet het niet goed op de site? Dat men dan de andere artikels op de site leest. Het is niet omdat iets niet aanslaat bij de doelgroep, dat het geen waarde heeft. Een goal van de tegenpartij kan ook mooi zijn.

Down the Road is hartverwarmende uitbuittelevisie.