Filosofe Alicja Gescinska: ‘De raketinslag in Pools grensdorpje heeft voor meer animo in het buitenland gezorgd dan in Polen zelf’

Alicja Gescinska is schrijfster, filosofe en De Morgen-columnist.

Het incident in het Poolse grensdorpje Przewodów, waarbij dinsdag twee doden vielen, heeft voorlopig voor meer animo op sociale media en in het buitenland gezorgd dan in Polen zelf. Hoewel premier Mateusz Morawiecki dinsdag zijn ministers in spoed bijeenriep, valt op dat de regering erg terughoudend is. Ze schuwt al te boude conclusies en uitspraken. En dat is een benadering waar veel Polen zich in kunnen vinden.

Przewodów ligt op enkele kilometers van de Oekraïense grens, in vogelvlucht op enkele tientallen kilometers van Lviv. Op sociale media wordt druk gespeculeerd over de precieze oorzaak van het incident. Voor velen lijkt het onwaarschijnlijk dat het om een bewuste raketaanval van Rusland zou gaan.

Jacek Pawlicki, politiek journalist bij Newsweek Polska, is daarin stellig: “In Polen is iedereen zich ervan bewust dat Poetin zich op ­Polen zal richten wanneer hij de NAVO volledig in de oorlog zou willen meesleuren”, zei hij tijdens ons telefoongesprek. “Maar dan zal hij geen doelgerichte raketten afvuren op een boerengat als Przewodów. Dan zal hij de spoorlijnen viseren. Bijna alle westerse hulp voor Oe­kraïne, militair en humanitair, loopt over Poolse spoorwegen.”

Opvallend is dat op sociale media scepsis heerst dat de ware toedracht van het incident onthuld zal worden. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben al te kennen gegeven dat het waarschijnlijk om een Oekraïense afweerraket zou gaan. Maar de waarachtigheid van die verklaring wordt betwijfeld: de Amerikanen willen het incident minimaliseren om een mogelijke escalatie te vermijden.

De terughoudendheid van de Poolse regering past ook in die strategie: we zullen ons niet laten meesleuren in een oorlog door het tragische overlijden van twee boeren. “De meeste Polen onderschrijven die benadering. In het algemeen is iedereen vrij rustig. Wel is de solidariteit ten aanzien van ­Oe­kraïne door het incident alleen maar gegroeid. Het gevoel dat we Oekraïne moeten steunen is nog sterker. En ook het gevoel dat de NAVO meer werk moet maken van de bescherming van de buitengrenzen van de NAVO en dus ook van de oostelijke Poolse grenzen. Waarschijnlijk zal de Poolse regering de komende dagen met zo’n verzoek komen”, duidt Pawlicki.

In Przewodów en in andere grensgebieden wordt die gereserveerde benadering niet door iedereen gewaardeerd. Daar ervaart men enerzijds dat hun levens niet veel waard zijn en is er anderzijds meer angst. In een interview met Poolse media uitte Bogdan Wazny, het hoofd van de kerk in Przewodów, dat sentiment: “De oorlog is tot bij ons overgewaaid, maar wie zal ons willen beschermen?”

Alleszins voert de rust van de redelijkheid de boventoon in de Poolse samenleving en politiek. “Ik ben erg kritisch over deze PiS-regering (PiS is de Poolse nationaal-conservatieve partij, red.)”, zegt Pawlicki. “Maar nu doen Morawiecki en president Duda het goed. Al te onbesuisd reageren zou alleen maar voor verdeeldheid zorgen, het zou in de kaart spelen van Rusland. Destabilisatie is precies een fundamenteel onderdeel en doel van de Russische manipulatie en propaganda. Daarom moeten we het hoofd koel houden.”