Federale en Brusselse politici worden gedwongen zich in te passen in één van de twee onwrikbare taalhokjes

Professor politieke wetenschappen Dave Sinardet (VUB) overschouwt tweewekelijks de politiek.

Verbazing, verwarring en zelfs verontwaardiging. Aan weerszijden van de taalgrens viel het te ontwaren in de commentaren bij de benoeming van de kersverse staatssecretaris voor Begroting, Alexia Bertrand, die MR voor Open Vld verruilde. Een Franstalige die staatssecretaris wordt voor een Vlaamse partij! On aura tout vu!!

Nochtans kan je Bertrand evengoed zien als een Vlaamse die eerst parlementslid was voor een Franstalige partij. Als dochter van de voorzitter van een Antwerpse holding, geboren in Wilrijk, was dat misschien een verrassender keuze dan haar switch van afgelopen weekend.

Maar laat ons die taalbril eens helemaal afzetten. Dan zien we een politica die niet simpelweg in het een of het andere taalhokje past. Toch zullen onze Belgische instellingen haar daar onherroepelijk in blijven wringen, met sterke staaltjes surrealisme tot gevolg. Zo muteert Bertrands taalidentiteit naargelang het niveau waar ze zit.

Stel bijvoorbeeld dat ze ontslag moet nemen als staatssecretaris, dan wordt ze van Nederlandstalig lid van de federale regering als bij toverslag opnieuw Franstalig lid van de Brusselse oppositie. In het Brusselse Parlement kan ze immers niet van taalgroep wisselen. En omdat Open Vld in de Brusselse meerderheid zit maar MR niet, moet Bertrand dan formeel oppositie voeren tegen haar eigen partijgenoten.

Sterker nog: voor de Vlaamse liberalen zal ze nooit of te nimmer een rol kunnen spelen in het Brussels Gewest. Ideologisch kun je daar van kleur verschieten zoveel je wil, maar aan een taalgroep zit je vast tot je dood. Als viertalige telg van een steenrijke Antwerpse ondernemersfamilie kan Bertrand dus wel overstappen naar de marxistische PTB, maar niet naar haar liberale geloofsgenoten van Open Vld.

Federaal is het systeem minder rigide, maar evenmin gemaakt voor taalnomades. Eigenlijk mag Bertrand blij zijn dat ze ‘enkel’ staatssecretaris werd en geen minister, want anders kreeg ze problemen met de vereiste taalpariteit in de federale regering. Ook al kan zo’n benoeming juridisch wellicht niet vernietigd worden, politiek is het lastig uit te leggen dat iemand uit de Franse taalgroep in Brussel probleemloos tot de Nederlandstalige ministers wordt gerekend. Als staatssecretaris verkeert Alexia Bertrand momenteel in een taalidentitair niemandsland.

Maar even geduld, want na de volgende verkiezingen krijgt ze ook federaal een onomstotelijke taalstempel. Wordt Bertrand dan verkozen in pakweg de kieskring Antwerpen of Vlaams-Brabant, dan behoort ze automatisch tot de Nederlandse taalgroep. Zelfs in het fictieve geval dat ze daar op een zuiver Franstalige lijst zou staan. Jawel, zelfs een Limburgse PVDA’er zit vandaag in de Franse taalgroep omdat hij zich op een Luikse lijst bevond.

De kans is echter het grootst dat Bertrand in Brussel opkomt, waarna ze haar taalgroep als Kamerlid zelf kan kiezen. Maar om als ‘Nederlandstalige’ in Brussel verkozen te raken, zal ze moeten prijken op… een Franstalige lijst.

Alexia Bertrand. ‘Als staatssecretaris verkeert ze momenteel in een taalidentitair niemandsland’, stlet Sinardet. Beeld OPENVLD

Op hun eentje blijven Vlaamse partijen in de Brusselse kieskring steevast onder de kiesdrempel steken. De Open Vld-lijst haalde in 2019 maar 2,3 procent. Enkel op een gezamenlijke lijst met de Franstalige geestesgesnoten raken Vlaamse kandidaten verkozen. Zo deed Tinne Van der Straeten dat in 2019. En zo kan Alexia Bertrand in 2024 als Open Vld-kandidaat op een lijst met de MR staan. Waarna ze zich tot de Nederlandse taalgroep kan bekennen om zo weer minister voor Open Vld te worden. Maar dan nog blijft ze voor de Brusselse politiek gebrandmerkt als Franstalig.

Ik weet niet of u nog kan volgen, maar als politicus zou je voor minder in een identiteitscrisis verzeilen. Of is het eerder ons politieke systeem dat in de knoei raakt, gestoeld als het is op een onwrikbaar binair taalonderscheid, in tijden van fluïde identiteiten?

Of ze zich daar nu thuis voelen of niet, zowel federale als Brusselse politici worden telkens gedwongen zich in te passen in één van de twee taalhokjes.

In Brussel raken ze dat hokje zelfs nooit meer uit. Die starheid moest historisch de Vlaamse aanwezigheid in Brussel beschermen, maar staat almaar haakser op de sociologie van een meertalige, diverse stadsregio. Sta je als twintigjarige meertalige Brusselaar op een lijst voor het Brussels Parlement, dan verbiedt die jeugdige keuze je als tachtiger nog steeds actief te zijn voor partijen uit de andere taalgroep, hoezeer de samenleving en jouw visie daarop geëvolueerd zijn.

In 2019 stelde het Grondwettelijk Hof dat we mensen niet langer mogen dwingen te kiezen tussen ‘man’ of ‘vrouw’. Misschien moeten we ook voor politici eens een vakje ‘X’ voorzien, naast N en F.