‘Family good, Ukraine not good’, antwoordt ze fijntjes en schrobt verbeten verder

Maud Vanhauwaert is columnist.

“How is your family now?”, vraag ik onze Oekraïense poetshulp elke week. Haar vijf zonen zitten aan de rand van het oorlogsgebied. “Family good, Ukraine not good”, antwoordt ze dan fijntjes en schrobt verbeten verder. Gisteren liep ik de slaapkamer binnen en zag haar zitten op ons bed, gebogen over haar smartphone. Toen ze mij opmerkte voelde ze zich zichtbaar betrapt; ze veerde recht, trok snel het dekbed strak en ging haastig door met haar werk. Heel even kruisten ons blikken elkaar. Ik zag tranen in haar ogen. Ik wilde zoveel zeggen, zoals: “Het is oké, alsjeblief, blijf toch zitten. Ik vind het zo ongemakkelijk dat jij orde aanbrengt in ons huis terwijl jouw land in puin ligt. Ik wou dat de enige rand waarop je zonen hoefden te zitten, de rand was van een veilig bed.” Maar ook mijn Engels is gebrekkig en ik kwam niet verder dan “it’s okay”, terwijl ik eigenlijk bedoelde: “Everything is so not okay.” En ik schaamde me om de schaamte die zij voelde.