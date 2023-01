Ex-topadviseur van Donald Trump: dit zijn de argumenten voor en tegen Trump

Kellyanne Conway was Donald Trumps campagneleider in 2016 en een van zijn topadviseurs van 2017 tot 2020.

In 2016 schokte Donald Trump de wereld toen hij de strijd om het Witte Huis won en de eerste Amerikaanse president zonder militaire of bestuurservaring werd. Hij zette de politicologen, de peilers en de nieuwsmedia die in hun arrogantie zijn nederlaag hadden voorspeld voor schut. Hij won omdat hij de mensen rechtstreeks aansprak, als outsider het establishment aanviel en inspeelde op de frustraties en de verzuchtingen van miljoenen Amerikanen.

Sommige mensen hebben dat nooit kunnen verteren. De obsessie met Trump – het Trump Derangement Syndrome – is echt. Er bestaat geen vaccin tegen. De patiënten, in hun knusse bubbels in de sociale media, vermommen hun haat voor Trump als een verlangen naar gerechtigheid of als liefde voor de democratie en het land.

De aanhoudende roep om Trump ‘te pakken’ klinkt wanhopig, alsof miljoenen burgers het noorden kwijt zijn. Ze zijn blind voor de tekortkomingen, de blunders en het gebrek aan populariteit van president Biden en vicepresident Kamala Harris. Ze slikken alles wat de regering zegt: ‘de grens is veilig’, ‘de inflatie is voorbijgaand’, ‘de sancties zullen Poetin afschrikken om Oekraïne binnen te vallen’, ‘we hebben het virus verslagen’. En ze doen weinig moeite om te ontdekken en te begrijpen wat 74 miljoen andere Amerikanen ertoe heeft aangezet om in 2020 voor Trump te stemmen.

De obsessie met Trump is een bron van wensdenken over de volgende verkiezing. Dat geldt zowel voor zijn critici (‘Hij zal worden aangeklaagd’) als voor zijn aanhangers (‘Kan hij nog wel winnen?’). Niemand weet wat er zal gebeuren, maar één ding staat vast: het zou dwaas zijn om Trumps kandidatuur in 2024 af te schrijven of hem politiek dood te verklaren. Tot nu toe trotseert hij alle stormen. Dat kan veranderen, maar hij lijkt de negen levens van een kat te hebben.

Toch zou het even dwaas zijn om te denken dat Trump zonder problemen weer president kan worden. We zijn niet meer in 2016, toen Trump voor de Republikeinen een nieuw tijdperk leek in te luiden. Het is moeilijk om twee keer nieuw te zijn – tenzij het oude weer nieuw kan worden. Trumps staat van dienst zal de kiezers herinneren aan betere tijden in een niet eens zo ver verleden: zijn successen in de economie, de energie, de nationale veiligheid, handelsakkoorden en vredesonderhandelingen, de drugscrisis en de immigratie uit het zuiden.

Trump kan ook goed garen spinnen bij de oneerlijkheid en de hypocrisie van de censuur in de sociale media en de manier waarop big tech hem tegenwerkt, waarover nu meer en meer aan het licht komt. Dat zijn zaken die aanslaan bij de Republikeinen. Als voormalig president kan Trump bovendien de kiezers aan zijn kant krijgen met een harde aanval op Bidens mislukte economische beleid, zijn roekeloze uitgaven en zijn slappe aanpak van de immigratie en de misdaad.

Om een tweede keer president te worden, zal Trump eerst de Republikeinse voorverkiezingen moeten winnen, en dat is niet evident. Hij heeft zowel politieke troeven die hem vooruithelpen als een politieke bagage die hem tegenhoudt. Om succes te hebben, zal hij minder moeten beledigen en meer inzichten moeten tonen. Zijn campagne zal op de toekomst moeten focussen en niet op het verleden. Hij zal het ongenoegen van de mensen moeten vertolken in plaats van zijn eigen wrok. Hij zal moeten opkomen voor de vergeten Amerikanen die hem in 2016 in het Witte Huis hebben gebracht en het nu onder Biden economisch moeilijk hebben.

Ik hoor vaak zeggen: “Ik wil Trumps beleid zonder Trumps karakter.” Hij had inderdaad meer kunnen realiseren als hij niet zo druk bezig was geweest met schelden. Maar misschien was het ene niet mogelijk zonder het andere. Trump zou er zelf op wijzen dat precies de combinatie van zijn karakter en beleid Mexico heeft gedwongen om te helpen onze grens te beveiligen. Dat ze hem in staat heeft gesteld om handelsakkoorden te sluiten en de industrie, de mijnbouw en de energiesector nieuw leven in te blazen, snel covidvaccins te ontwikkelen, Kim Jong-un te confronteren, China hard aan te pakken, IS te verslaan en Qassim Suleimani, Irans machtigste militaire bevelhebber, uit te schakelen, de landen van de NAVO te dwingen om hun defensie-uitgaven te verhogen. En om Vladimir Poetin in te tomen – voor die zich onder Biden vrij voelde om Oekraïne binnen te vallen.

Iedereen ziet in Trump wat hij of zij wil zien. Voor de een is hij een agressieve, spottende man met een neiging tot despotisme, voor de ander een oprechte, vastberaden leider die onvervaard opkomt voor de belangen van zijn land.

Er zijn veel argumenten tegen een kandidatuur van Trump in 2024. Er komt sleet op zijn formule. Hij heeft zichzelf te vaak gesaboteerd. En dan zijn er zijn vele problemen met het gerecht, het verlangen naar verandering en het gevoel dat het povere succes van de Republikeinen in de verkiezingen van 2022 zijn schuld is.

En er zullen rivalen zijn in de voorverkiezingen en de debatten. Zodra één uitdager op het toneel verschijnt, zullen vijf of zes anderen hem of haar volgen. Mogelijke kandidaten zijn gouverneurs met een sterke staat van dienst die met een grote voorsprong werden herverkozen, zoals Ron DeSantis van Florida, Kim Reynolds van Iowa en Greg Abbott van Texas. Of mensen die Trump frontaal willen aanvallen en de partij van hem willen verlossen, zoals gouverneur Brian Kemp van Georgia en voormalig gouverneur Chris Christie van New Jersey. Mensen die terecht kunnen beweren dat zij hebben bijgedragen aan de realisaties van het Trump-tijdperk, zoals vicepresident Mike Pence en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo; en anderen die de recente winsten van de partij in lokale verkiezingen rond thema’s als raciale en genderdiversiteit naar het presidentiële niveau willen verruimen, zoals voormalig gouverneur Nikki Haley en senator Tim Scott, allebei van South Carolina.

Ze zouden allemaal beter zijn dan Biden. Maar tot nu toe blijven ze in de schaduw. Hun aanhangers projecteren alles wat ze van een perfecte president verlangen op hen. Maar we zullen pas weten wie uit het juiste hout gesneden is wanneer ze in de schijnwerpers staan en moeten opboksen tegen harde, meedogenloze en vaak buitensporige kritiek en oneerlijke, valse beschuldigingen.

Het sterkste argument tegen Trumps kandidatuur is waarschijnlijk dat de meeste Republikeinen die hij in de verkiezingen van 2022 steunde, slecht hebben gepresteerd. Dat maakt hem binnen de partij minder gevreesd en minder aantrekkelijk als kandidaat. Maar hij was niet de enige die campagne voerde voor mensen die het niet hebben gehaald. DeSantis sprak op meetings van Kari Lake, Doug Mastriano en Tim Michels. Pence, Haley en Pompeo stonden achter onder meer Don Bolduc. Zelfs de Republikeinse fractieleider in de Senaat, Mitch McConnell, ijverde voor kandidaten die later zouden sneuvelen. In oktober 2021 verklaarde McConnell: “Herschel Walker is de enige die de partij kan verenigen en senator Warnock kan verslaan.” En in augustus 2022: “Ik heb er alle vertrouwen in. Ik denk dat Mehmet Oz de grote kanshebber is om in Pennsylvania te winnen.” Warnock en Oz verloren allebei.

Vergelijk dat met Joe Biden, die onpopulair en onwelkom was in de campagnes van de Democraten. Al zeven jaar lang voert Trump onophoudelijk campagne, terwijl je zou kunnen zeggen dat Biden er eigenlijk nooit aan begonnen is. In 2020 bleef hij meestal thuis en in 2022 hield hij zich grotendeels op de vlakte. Als hij in 2024 samen met Kamala Harris kandidaat is, zal dat moeten veranderen.

Elke herhaling in Trumps campagne van 2024 van de rampzalige fouten in personeel, strategie en tactiek van 2020 kan opnieuw een nederlaag opleveren. Met een schatkist van ongeveer 1,6 miljard dollar en Joe Biden als tegenstander, had Trump de verkiezing van 2020 moeiteloos moeten winnen. In plaats daarvan bewees hij het gezegde dat de snelste manier om een klein fortuin te verdienen erin bestaat met een heel groot fortuin te beginnen en het bijna helemaal te verspillen.

In 2020 verloor Trump aanhang bij oudere kiezers, blanke mannen, blanken met een universitair diploma en partijloze kiezers. Anderzijds won hij terrein bij de latino’s en de zwarte bevolking. En er is een onvoorspelbare factor: zullen de verborgen kiezers van Trump, de mensen die in 2016 op hem hebben gestemd maar in de peilingen hun intentie verzwijgen, in 2024 terugkomen?

De Republikeinen moeten ook investeren in de vroege stemmers. De schriftelijke stemmen zijn belangrijk. Hoe belachelijk het ook was om bijna twee maanden voor de verkiezingsdag je stem in te sturen, die dan pas drie weken na de dag werd geteld, zijn sommige maatregelen die staten tijdens de covidpandemie hebben genomen nog altijd van kracht. Als dat de regels zijn, moet je je aanpassen als je niet wilt verliezen.

Biden zal met zijn eigen staat van dienst campagne kunnen voeren, een typisch voordeel van een zittend president. Hij en zijn woordvoerders zullen hun best doen om de verkiezingsstrijd in een referendum over Trump te veranderen. Ze zullen ook hopen op een derde kandidaat, die voor Biden zou kunnen doen wat Ross Perot in 1992 voor Bill Clinton deed: een Democraat met 45 procent van het stemmentotaal het presidentschap bezorgen.

Het blijft afwachten of de verkiezing van 2024 opnieuw tussen Biden (80) en Trump (76) zal gaan. Allebei moesten ze meer dan tien rivalen binnen hun eigen partij verslaan om hun voorverkiezingen te winnen. Allebei worden ze nu geconfronteerd met een roep om verandering, met vragen over hun slordigheid met geheime documenten en over hun gevorderde leeftijd. President worden, is niet gemakkelijk. Om te winnen, heb je niet alleen een visie nodig die de kiezers overtuigt, maar ook adviseurs die je vertellen wat je moet weten, niet alleen wat je wilt horen. En je moet luisteren naar de mensen, want die hebben het laatste woord.

© The New York Times