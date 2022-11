Even was ik dankbaar dat ik in Frankrijk was verkracht en niet in Vlaanderen

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Innerlijk voelde ik me ineenkrimpen bij het tumult dat volgde op de bekendmaking in de media van een verkrachting van een studente door een professor, ondanks het uitdrukkelijke verzoek van het slachtoffer om het niet te publiceren.

Onmiddellijk werd ik ­teruggekatapulteerd naar 2004. Een chef-kok en directeur van een sterrenrestaurant stond in het zuiden van Frankrijk terecht voor verkrachting, het slachtoffer was ikzelf. Mijn vraag om de zitting achter gesloten deuren te houden, werd ingewilligd.

Op de tweede procesdag liep ik ’s ochtends naar de rechtbank en zag ik bij elke krantenkiosk de schreeuwerige kop: ‘Est-elle actrice tout public ou actrice porno?’ Slik! Niet de chef werd in vraag gesteld, wel het slachtoffer: was ze wel of niet een pornoactrice? PARDON ME?

Op dat ogenblik was een Vlaamse journalist in de streek op vakantie. Hij las dat de Belgische actrice de hoofdrol gespeeld had in Blonde D.: actrice, blonde Dolly… Bingo: Van Mieghem. Toen hij me belde, smeekte ik hem er geen ruchtbaarheid aan te geven, wat hij respecteerde. Waarvoor dank, nog altijd.

Op dat moment was ik zelfs dankbaar om het feit dat ik in Frankrijk verkracht was en niet in Vlaanderen.

Een psychiater vertelde in mijn documentaire Als je eens wist… dat hij begrepen had hoe het voelde om verkracht te zijn toen er bij hem ingebroken werd. Spullen werden ontvreemd, betast en kapotgemaakt. Hij voelde zich daarna permanent onveilig en raakte niet van het gevoel af in een bezoedeld en vies huis te wonen. Hij kon verhuizen.

Uit jezelf kun je niet verhuizen. Vrouwen die verkracht worden verliezen volledig de controle over zichzelf en hun lichaam. Daarom is het zo belangrijk om daarna zelf de controle te mogen terugwinnen en behouden.

Zes jaar lang was het meisje erin geslaagd het uit de openbaarheid te houden. Onder de noemer ‘transparantie en het recht op het kennen van de waarheid’ publiceerde men het toch. De bom barstte, iedereen had er de mond van vol. Minister Demir riep dat ze de subsidie voor de KU Leuven zou stopzetten.

Weer kromp ik in elkaar. Enig idee hoe schuldig het slachtoffer zich hierdoor kan voelen? Door haar klacht verliest de universiteit, die nota bene haar wens respecteerde, subsidie.

Algauw krabbelde de minister terug: ach, het ging vooral om hoe verontwaardigd ze was over wat vrouwen overkomt. Bespaar hen uw verontwaardiging, wat moeten ze ermee? Respecteer hen, misbruik hen niet op úw beurt.

Om aan te klagen dat vrouwen verkracht worden − in Vlaanderen negen per dag, van wie 45 procent minderjarigen − heeft men het verhaal van dit meisje niet nodig. Slechts 4 procent dient een klacht in. Vier!

Honderd procent, dat zouden 225 vrouwen per dag zijn. Ga daarmee aan de slag.