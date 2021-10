Even testen. Kut. Kut. Kut. Kut. Lul. Lul. Lul.

Julie Cafmeyer is columnist.

In Album 26 van Merho reflecteert Kiekeboe over zichzelf als stripfiguur. Hij eist inspraak in zijn avonturen en maakt van zichzelf een superheld met een dure sportauto en een knappe vrouw. Al snel komt hij in conflict met de auteur Merho, die zelf de controle wil over het verhaal.

Het verschil tussen Kiekeboe en mij is dat ik elke week kan kiezen hoe ik mezelf als (anti)heldin opvoer in mijn columns. De gelijkenis tussen Kiekeboe en mij is dat je altijd de controle lost als iemand anders je woorden organiseert op een pagina.

Zo heb ik geen zeggenschap over de zin die wordt uitgelicht in het kadertje onder mijn getekende hoofd. De zin die lezers lokt, die hen doet beslissen of ze me lezen. De zin waarop wordt geklikt.

Het valt me op dat elke keer als ik een seksueel getinte zin schrijf, die het blauwe kadertje haalt. Vorige week schreef ik over een geile ontmoeting met drie ex-geliefden op mijn dak. Een fictieve vertelling, aangezien ik bijna niets meer over mijn liefdesleven prijsgeef. De reden is simpel: geen enkele man vindt het leuk als intieme details van zijn persoonlijkheid of lijf in de krant komen.

Toch schaam ik me elke keer als er een seksueel getinte zin onder mijn getekende hoofd staat. Verzonnen of niet, de zin wordt met mijn persoon gelinkt.

Mensen klikken op jonge vrouwen die onthullingen doen over hun seksualiteit. Als je over geilheid, misbruik of je kut schrijft, krijg je aandacht. Een lekkere meid die vunzige praat uitslaat. Zou deze zin worden uitgelicht? Zouden mijn schunnige opmerkingen winstgevend zijn? Even testen. Kut. Kut. Kut. Kut. Kut. Lul. Lul. Lul. Lul. Lul.

Wacht. Misschien stel ik me aan. Tenslotte krijg ik de vrijheid om te schrijven over wat ik wil.

Dat is het probleem met feministische columnisten, ze worden zo vervelend als ze te veel zagen. Misnoegd, moeilijk, lastig, verwend, hysterisch.

En toch verlang ik naar de vrijheid om over het vrouwelijk genot te schrijven zonder dat ik aan effectbejag doe. Zonder mijn seksualiteit als product in de markt te zetten. Zonder mijn orgasmes winst te laten genereren. Zonder mijn lichaam te verraden.

Is een column dan toch niet de geschikte plek om over vrouwelijke seksualiteit te schrijven? Zou het helpen als ik inspraak krijg in de uitgelichte zinnen? Wat zou ik daarvoor moeten doen? Eens aanbellen bij DPG Media? De eindredactie nog wat pesten?

Kut. Kut. Kut. Kut. Kut. Lul. Lul. Lul. Lul. Lul.

Of zou ik aan de tekenaar vragen dat hij mijn gezicht hertekent? Een alter ego dat schrijft over alles wat in en rond haar lijf beweegt. Iemand die niet op mij lijkt. Verander dan ook maar ineens mijn naam. Ik wil er niets, maar dan ook niets meer mee te maken hebben.