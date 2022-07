Evaluatie van het beleid: is het glas halfvol of halfleeg?

Meten is weten, ook bij de Vlaamse overheid. Zijn de centen die we uitgeven goed besteed? Is het beleid dat we voeren zo performant mogelijk? Die vragen proberen we meer dan ooit te beantwoorden, meer dan Peter Van Humbeeck en Ivan Van de Cloot beweren.

In hun opiniestuk Gebrek aan evaluatie is recept voor ineffectief en inefficiënt beleid (DM 30/6) feliciteren Van Humbeeck en Van de Cloot minister Matthias Diependaele en zijn Vlaamse collega’s voor de Vlaamse Brede Heroverweging (VBH) van 2021. Vervolgens wordt de indruk gewekt dat het een eenmalig gebeuren is. De Vlaamse Brede Heroverweging (VBH) was op zich al een vervolg op de eerste uitgaventoetsing in ons land, de doorlichting van het stelsel van de dienstencheques in 2018 door de Vlaamse administratie.

Bovendien is de VBH sowieso geen eenmalige oefening. Want in de aanpassing van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën, goedgekeurd door het Vlaams Parlement, is expliciet opgenomen dat de Vlaamse regering de begroting van de ontvangsten en de uitgaven van de Vlaamse deelstaatoverheid organiseert volgens de principes van het prestatiegeïnformeerd begroten. Door deze aanpassing zijn de uitgaventoetsingen en de VBH meteen ook expliciet verankerd.

Eendagsvlieg?

Bij prestatiegeïnformeerd begroten kan prestatie-informatie meer duidelijkheid geven welke programma’s (overheidsuitgaven) een meerwaarde bieden om de beleidsdoelstellingen te bereiken en hoe die programma’s het best worden uitgevoerd. Niet alleen moeten dus de uitgaven bij constant beleid in vraag worden gesteld (‘shall this policy be funded with public money?’) maar moet er ook worden nagegaan waar er efficiëntiewinsten kunnen worden gehaald (Zit de verhouding ingezette middelen en resultaten goed? ‘What is the value for public money?’). Daarom stelt de Codex dat bij prestatiegeïnformeerd begroten brede heroverwegingen en uitgaventoetsingen moeten worden gebruikt.

Vanaf de begrotingsopmaak 2024 (september 2023) zal het ontwerp van begroting en de bijbehorende beleids- en begrotingstoelichting en ook het ontwerp van begrotingsaanpassing worden opgemaakt op basis van prestatie-informatie. Met andere woorden, we gaan vandaag al aan de slag met indicatoren. De Vlaamse regering heeft ook al acht onderwerpen afgebakend voor een uitgaventoetsing. De resultaten hiervan moeten beschikbaar zijn in de lente van 2024. Om die uitgaventoetsingen in goede banen te leiden, heeft de parlementaire werkgroep leesbare begroting spelregels bepaald. Die spelregels worden opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Codex overheidsfinanciën. Die spelregels pleiten onder andere voor onafhankelijk ambtelijk onderzoek uit te voeren door multidisciplinaire teams, wat moet resulteren in een keuzemenu voor beleidsmakers.

Ten slotte zal de invoering van een uitgavennorm, zoals ook aanbevolen door het economisch relancecomité, waarbij de ministers verantwoordelijk worden voor (meerjarige) budgettaire enveloppes, mee die cultuurshift van het gebruik van evaluaties in beleids- en begrotingsprocessen bewerkstelligen. De Vlaamse Brede Heroverweging is dus meer dan een eendagsvlieg.