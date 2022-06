Europese soevereiniteit is enkel mogelijk door te waken over cyberveiligheid

Bruno Struys is journalist.

De antivirussoftware van Kaspersky Lab is bijzonder in trek in ons land, zowel bij consumenten, privébedrijven als overheden, maar door de oorlog in Oekraïne komen enkele veiligheidsrisico’s boven. Kaspersky Lab is namelijk een Russisch bedrijf.

Is het dwaas om onszelf en onze instellingen bloot te stellen aan het oog van Moskou, nu Poetin zijn greep op bedrijven vergroot en de Russische en westerse belangen meer dan ooit tegengesteld zijn? Of is het net moedig om niet zomaar mee te stappen in de Koude Oorlog-retoriek?

In elk geval is België een eiland in een zee van landen die zich verzetten tegen de Russische antivirussoftware. Zijn de Fransen, Duitsers, Nederlanders, Italianen en Britten dan zo dom om te waarschuwen voor Kaspersky?

Misschien volgt België alsnog hun voorbeeld, en dan heeft het bij ons gewoon enkele maanden geduurd. Ook dat verdient introspectie. Terwijl andere landen al in maart duidelijk communiceerden, is het Belgisch advies nog niet klaar. De lat ligt bijgevolg hoog. Wat kan er in dat advies staan dat in maart nog niet geweten was?

Dat brengt ons bij de ongeveer enige reden om te waarschuwen voor Kaspersky, zo zegt het bedrijf zelf terecht: geopolitiek. Met het programma zelf is niks mis, de reviews zijn uitstekend. Kaspersky komt heel vaak als beste uit de test.

De individuele consument met Kaspersky heeft overigens minder te vrezen dan degene zonder. Elk antivirusprogramma is nog altijd beter dan geen en de kans is klein dat Poetin geïnteresseerd is in de compromitterende foto’s van tante Gerda en nonkel André op het laatste familiefeestje. Het bedrijf heeft een reputatie hoog te houden.

Voor onze overheidsdiensten is iets meer waakzaamheid geen overbodige luxe. Je geeft het bedrijf achter de software de sleutels van het huis. Je moet er dus op vertrouwen dat het scannen van al je documenten te goeder trouw gebeurt.

Kaspersky minimaliseert het probleem door het terug te brengen tot geopolitiek, maar de verschuivingen in de wereld zijn wel degelijk een valabel argument. De naïeve tijden zijn voorbij.

Bij de Belgische defensie weten ze dat een hack - van onbekende oorsprong - zo veel schade kan aanrichten dat het maanden later nog opkuisen is. Sowieso is al vaak aangekondigd dat de oorlog in Oekraïne leidt tot een toename van cyberaanvallen op onze economieën en democratieën. Grenzen zijn poreus in de virtuele wereld. Een cyberaanval op een Oekraïense satelliet had al gevolgen voor de telecommunicatie in de EU.

Europese soevereiniteit is enkel mogelijk door te waken over cyberveiligheid. In die zin is de onafhankelijkheid van belangrijke spelers buiten de EU van goudwaarde. Kritische infrastructuur kan beter beveiligd worden met open-sourcesoftware of in eigen beheer, dan met software uit de winkel.

Zelf aan de slag met de code dus. Dat zal een verandering in bewustzijn vergen. Het is niet bijzonder geruststellend dat ons nationaal centrum voor cyberveiligheid geen overzicht heeft van het aantal Kaspersky-licenties bij de verschillende overheidsdiensten.

Onverzettelijke Galliërs? Het lijkt meer op ‘iedereen doet maar wat’.